ООС: 14 обстрелов, оккупанты применили 120-мм минометы у Павлополя

За прошедшие сутки оккупанты 14 раз открывали огонь по позициям украинских войск. 1 раз противник применил вооружение, запрещенное Минскими соглашениями.

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

Враг осуществлял обстрелы украинских оборонных укреплений в районах населенных пунктов Вольный, Луганское, Новолуганское, Новомихайловка, Красногоровка, Павлополь и Гнутово.

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Российские оккупационные войска вели прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Кроме того, из минометов калибра 120 мм враг обстреливал позиции Объединенных сил вблизи Павлополя. Именно у этого населенного пункта на Мариупольском направлении оккупанты проявили наибольшую огневую активность.

"Противник избегает активных столкновений, вместе с тем, пытается поддерживать нестабильность на линии соприкосновения", - отметили в пресс-центре.

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В результате боевых действий ни один военнослужащий Объединенных сил не пострадал.

По данным разведки, за прошедшие сутки ранены двое российских оккупантов.

С начала суток один вражеский обстрел зафиксирован вблизи Павлополя. Тяжелое вооружение не применялось. Потерь нет.