ООС: 14 обстрелов, оккупанты применили 120-мм минометы у Павлополя
За прошедшие сутки оккупанты 14 раз открывали огонь по позициям украинских войск. 1 раз противник применил вооружение, запрещенное Минскими соглашениями.
Об этом сообщает пресс-центр ООС.
Враг осуществлял обстрелы украинских оборонных укреплений в районах населенных пунктов Вольный, Луганское, Новолуганское, Новомихайловка, Красногоровка, Павлополь и Гнутово.
Российские оккупационные войска вели прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Кроме того, из минометов калибра 120 мм враг обстреливал позиции Объединенных сил вблизи Павлополя. Именно у этого населенного пункта на Мариупольском направлении оккупанты проявили наибольшую огневую активность.
"Противник избегает активных столкновений, вместе с тем, пытается поддерживать нестабильность на линии соприкосновения", - отметили в пресс-центре.
В результате боевых действий ни один военнослужащий Объединенных сил не пострадал.
По данным разведки, за прошедшие сутки ранены двое российских оккупантов.
С начала суток один вражеский обстрел зафиксирован вблизи Павлополя. Тяжелое вооружение не применялось. Потерь нет.