Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

"Чистильщики" приезжали в Стамбул заметать следы убийства Хашогги – СМИ

Вторник, 6 ноября 2018, 07:47

Через несколько дней после убийства в саудовском консульстве в Стамбуле журналиста Джамаля Хашогги Саудовская Аравия направила в Турцию специалистов, которые должны были замести следы преступления.

Об этом заявил представитель турецких властей, передает Би-Би-Си.

Они прибыли в составе группы из 11 человек, которые должны были помогать турецкой стороне в расследовании произошедшего с Хашогги.

Согласно информации лояльной правительству Турции газеты Sabah, в Стамбул из Эр-Рияда в составе группы вприбыли химик и токсиколог: Ахмед Абдулазиз аль-Джонаби и Халед Яхия аль-Захрани.

Турецкая сторона утверждает, что перед ними стояла задача уничтожить следы преступления до того, как в здание саудовского консульства и резиденцию консула пустят турецких следователей.

По данным издания, так называемые "чистильщики" посещали здание консульства ежедневно с 12 по 17 октября, а тремя днями позже покинули страну.

Новые обвинения Стамбула совпали с днем заседания в Женеве специальной экспертной группы ООН по правам человека, на котором делегация Саудовской Аравии дает объяснения по делу Хашогги.

Президент саудовской Комиссии по правам человека Бандар аль-Айбан заверил представителей ООН, что король Салман распорядился провести всестороннее расследование убийства журналиста и отдать виновных в руки правосудия.

Темы: убийствоТурцияСаудовская АравияСМИ
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Силы обороны уничтожили три российских истребителя Су-34 – Олещук

инфографикаДекларации чиновников будут проверять с помощью искусственного интеллекта – НАПК

фото Новый глава МИД Польши прибыл в Киев

фото Родственник замглавы Львовской ОВА скупает землю, несмотря на отсутствие доходов − СМИ

"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Все новости...
убийство
В КПРФ заявили об убийстве лидера компартии Приднестровья
Убийство российского капитана Ржицкого: в РФ заявили о задержании подозреваемого
Убийство российского капитана Ржицкого: родственники заявили, что он ушел из армии до войны
Последние новости
14:40
Большинство пациентов – мертвые. История о мошенничестве врача Паоло Маккиарини и его опасных операциях
14:35
ЕС отправляет Украине еще 500 электрогенераторов
14:27
фотоПолиция установила личности вояк Росгвардии, которые пытали людей в районе Бучи
14:21
Российские хакеры рассылают письма с вредоносным софтом, пользуясь сбоем "Киевстара"
14:11
фотоВ киевском зоопарке показали четыре сервала, спасенных из Донбасса
14:00
Коломойскому уменьшили залог на 300 миллионов
13:57
"Под темными облаками войны": фотография из Украины получила премию года ЮНИСЕФ 2023
13:55
На левом берегу Киева запустили новые трамваи, из-за которых увеличили интервалы движения
13:51
NASA до конца 2020-х доставит на Луну космонавта не из США
13:50
По всей Украине объявили воздушную тревогу из-за взлета МиГа
Все новости...
Реклама: