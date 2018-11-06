Через несколько дней после убийства в саудовском консульстве в Стамбуле журналиста Джамаля Хашогги Саудовская Аравия направила в Турцию специалистов, которые должны были замести следы преступления.

Об этом заявил представитель турецких властей, передает Би-Би-Си.

Они прибыли в составе группы из 11 человек, которые должны были помогать турецкой стороне в расследовании произошедшего с Хашогги.

Согласно информации лояльной правительству Турции газеты Sabah, в Стамбул из Эр-Рияда в составе группы вприбыли химик и токсиколог: Ахмед Абдулазиз аль-Джонаби и Халед Яхия аль-Захрани.

Турецкая сторона утверждает, что перед ними стояла задача уничтожить следы преступления до того, как в здание саудовского консульства и резиденцию консула пустят турецких следователей.

По данным издания, так называемые "чистильщики" посещали здание консульства ежедневно с 12 по 17 октября, а тремя днями позже покинули страну.

Новые обвинения Стамбула совпали с днем заседания в Женеве специальной экспертной группы ООН по правам человека, на котором делегация Саудовской Аравии дает объяснения по делу Хашогги.

Президент саудовской Комиссии по правам человека Бандар аль-Айбан заверил представителей ООН, что король Салман распорядился провести всестороннее расследование убийства журналиста и отдать виновных в руки правосудия.