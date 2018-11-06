Нападения на активистов: в Раду вызвали Авакова, Луценко и Грицака

Верховная Рада вызвала на доклад по расследованию убийства Екатерины Гандзюк и нападений на других активистов руководителей МВД, ГПУ и СБУ.

За соответствующее решение на заседании во вторник проголосовали 222 народных депутата.

Глав ведомств пригласили на 12:30 вторника.

По словам спикера ВР Андрея Парубия, депутаты хотят заслушать их информацию о состоянии расследования нападений на общественных активистов.

Напомним, днем ​​4 ноября стало известно о смерти активистки, советника мэра Херсона Екатерины Гандзюк.

Екатерину Гандзюк облили концентрированной серной кислотой 31 июля, в результате нападения женщина получила ожоги 40% кожи и сильное повреждение глаз.

Но за 3 месяца правоохранители так и не смогли раскрыть это преступление.

Нардеп от БПП Мустафа Найем требовал создать временную следственную комиссию для расследования фактов нападений на активистов в 2017-2018 годах.

Юрист антикоррупционной группы "Реанимационный пакет реформ" Александр Леменов заявил, что представители фракций БПП и "Народный фронт" в Верховной Раде пытаются создать контролируемую временную следственную комиссию, которая будет анализировать результаты расследований в отношении нападений на общественных активистов.

Правозащитники и активисты требуют отставки Авакова и Луценко в связи с убийством Гандзюк.