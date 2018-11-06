Благополучие для россиян стало дороже "величия"

Граждане России готовы пожертвовать статусом "великой державы" взамен на заботу государства о благосостоянии граждан и демократию.

Соответствующие перемены выявили ученые Института социологии РАН, пишет "Комерсантъ".

Сообщается, что "Державность и военная мощь", которые с 2014 года были приоритетом для граждан РФ стали второстепенными.

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"Справедливость, державность и демократия — такие предпочтения россиян выявил научно-исследовательский центр", - пишут в издании.

Так, в 2014 году для россиян важными были только "справедливость и державность", тогда 67% считали, что "Россия должна быть великой державой с мощными вооруженными силами", а сейчас так считает только 49%.

Сейчас 51% опрошенных уверен, что "Россия должна в первую очередь позаботиться о благосостоянии собственных граждан, а державность и военная мощь второстепенны" (в 2014 году державность была второстепенной для 33%).

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фото "Комерсант"

Также изменилось отношение россиян к контрсанкциям, которые Россия ввела в ответ на санкции западных стран: позитивно к ним относятся 47% респондентов, а в 2014 году таких было 60%.

По мнению опрошенных, статус "великой державы" зависит от внутренней политики.

Среди условий для приобретения такого статуса 67% россиян считают развитую экономику, 66% - высокий уровень благосостояния граждан.

Кроме того 13% опрошенных заявили, что Россия должна "стать мировым центром влияния", 8% - "цивилизационным мостом между Европой и Азией", 7% - получить контроль над территориями бывшего СССР.

Впервые за четыре года социологи зафиксировали рост запроса россиян на демократию с 27% до 37%.

Ранее сообщалось, что россияне считают, что их объединяет победа в "Великой отечественной войне" и аннексия Крыма.