Тимошенко и Порошенко определились с тактикой и готовятся "атаковать"

Юлия Тимошенко в следующем месяце поездит по Украине с посланиями о ее видении достижения мира, а затем проведет четвертый крупный форум "Экосистема жизни человека".

Источники "Украинской правды" в окружении лидера "Батькивщины" говорят, что после этого форума она перейдет в решительное наступление и еще жестче станет критиковать политику Петра Порошенко.

Как говорится в статье Романа Кравца, в команде Тимошенко считают Порошенко самым выгодным конкурентом для второго тура предстоящих президентских выборов.

Во-первых, действующего президента легко критиковать; во-вторых, в рейтинге он сейчас отстает; в-третьих, если во второй тур выйдут Анатолий Гриценко или кто-то из новых политиков (как то Святослав Вакарчук или Владимир Зеленский), Тимошенко может им проиграть

Поэтому перед штабом Тимошенко стоят две задачи: убедить избирателей, что она лучше Порошенко, и не потерять первое место в социологических исследованиях.

В то же время тактика Порошенко в отношении Тимошенко сводится к тому, чтобы убедить людей, что лидер "Батькивщины" – удобная и близкая для Кремля, говорится в статье.

Один из технологов Банковой отметил: "Юля начала говорить о НАТО и ЕС. Но мы настолько сузим тему и так будем агрессивно выступать, что поставим ее в тупик – она просто не сможет использовать такие месседжи по отношению к России, потому что потеряет там свои отношения".

С другим "коньком" Тимошенко – ценами на газ – Порошенко советуют выступать за "спасение людей", а также обвинять именно экс-премьера в повышении цен. Президент уже заявил, что поставил Кабмину требование расширить программу субсидий – хотя это компетенция правительства.

По мнению технологов, нынешний образ Порошенко – отца и защитника, который укрепляет армию, защищает государственный язык и добивается создания Украинской автокефальной церкви – удачно подходит для борьбы с пророссийским кандидатом.

Ранее окружения президента считало удобным кандидатом для борьбы представителя "Оппозиционного блока" Юрия Бойко, но от идеи помочь ему попасть во второй тур выборов отказались из-за риска такой игры для самого Порошенко.

"Стратегическая цель Порошенко и его команды на ближайшие месяцы – остаться в тройке лидеров электоральных симпатий до официального старта избирательной кампании. Далее, обещают в Администрации президента, риторика Порошенко станет более резкой", – говорится в статье на УП.