Питательные клизмы, зонд и воронка: как в РФ принудительно кормят заключенных

Российские журналисты изучили нормы принудительного питания заключенных и пришли к выводу, что украинский режиссер, политузник Олег Сенцов, который держал голодовку 145 дней, мог прекратить ее из-за угрозы "пыточного" кормления.

Об этом сообщает "Meduza".

По данным издания, журналисты изучили исследования, нормативные и судебные документы и выяснили, что принудительное кормление в России практически не регулируется, поэтому сотрудники ФСИН руководствуются недействующими советскими приказами и кормят осужденных по нормам 1958 года.

Сообщается, что в Уголовно-исполнительном кодексе принудительное кормление описано одной фразой: "В случаях отказа осужденного от приема пищи и возникновения угрозы его жизни допускается принудительное питание осужденного по медицинским показаниям".

Также там добавляют, что принудительное кормление должно применяться на основании письменного заключения врача и в присутствии медицинского работника, однако никаких подзаконных актов, в которых объяснялось бы, как именно нужно действовать, просто не существует.

"Процедура принудительного кормления в целом очень плохо описана в документах. никто даже не знает, чем должны кормить людей на голодовке — какими-то продуктами или просто вводить медицинские препараты", - сказано в публикации.

Отмечается, что всемирная медицинская ассоциация в 1992 году выпустила декларацию, в которой сказано, что ректальный метод принудительного кормления не должен применяться ни при каких обстоятельствах.

"Мы не знаем, применяется ли в России этот метод на практике, но он по меньшей мере не осуждается. Например, в одном из исследований авторы отмечают, что применение питательных клизм очень ограниченно, "так как в нижнем отрезке толстого кишечника, куда поступает содержимое, введенное с помощью клизмы, всасывается только вода, физиологический раствор, раствор глюкозы и спирт"", - говорится в тексте.

"И там же упоминается рекомендация не ставить питательные клизмы чаще одного-двух раз в день, чтобы не вызвать раздражение прямой кишки", - добавляют в издании.

Сообщается, что запрет на принудительное кормление есть в законодательстве многих стран.

При этом по российским законам любое медицинское вмешательство может применяться к осужденному только с его письменного согласия, но, вместе с тем, принудительное кормление не считается медицинским вмешательством, поэтому под эту норму не подпадает.

Журналисты отмечают, что российские методы принудительного питания - это пытки

"Сотрудники колоний и изоляторов не видят большой проблемы в использовании наручников и других специальных средств при принудительном кормлении", - говорится в публикации.

По данным издания, в 2018 году был проведен опрос среди сотрудников колоний и изоляторов, в котором им предложили продолжить фразу: "Для обеспечения процедуры принудительного питания в законодательстве необходима возможность использования и применения…".

В список четырех самых популярных ответов вошли: физическая сила и специальные средства, специальный зонд для кормления и воронка, медицинское оборудование и медикаменты и смирительная рубашка.

Как сообщалось, 14 мая 2018 Сенцов объявил голодовку с требованием отпустить всех украинцев, которых удерживает Россия.

С 6 октября 2018 года Сенцов заявил о прекращении голодовки из-за угрозы начала его принудительного кормления.