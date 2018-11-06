Украину накрыл антициклон Zouhir – синоптик

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Вторник, 6 ноября 2018, 11:37

В Украину пришел антициклон Zouhir, который не пустит на территорию страны атмосферные фронты циклона Yaprak.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Facebook.

По словам Диденко, на ближайшей недели о ливнях и осенних дождях украинцам не стоит беспокоиться.

Синоптик утверждает, что пока Европу накрыл мощный атлантический циклон, Украина "дремлет в ноябрьском кресле, а колышет кресло антициклон, поэтому дождей не будет, а только туманы".

Диденко объяснила, что такая погода создает "невероятно красивое метеорологическое явление - изморозь".

"В Украине без существенных осадков, туманы, дымки. Единственное движение наблюдается в температуре воздуха. Она будет постепенно снижаться", - написала она.

 
ФОТО FACEBOOK Диденко

Синоптик утверждает, что с воскресенья "минусы" почувствуют на крайнем востоке (Луганщине), а затем на востоке и северо-востоке (Донецкой, Луганской, Харьковской, Сумской областях), а на следующей неделе еще и и на севере.

По ее словам, температура воздуха ближайшей ночью +2+6 градусов, местами 0-3 градуса мороза, на юге и западе до +8+9 градусов.

Днем 7 ноября в Украине ожидается +7+12 градусов, на юге до +14 градусов.

Погода на среду
Погода на среду
"Укргидрометцентр"

Также в Киеве в среду без осадков, временами туман, в течение дня около +10 градусов. Ближайшей ночью +2+6 градусов.

Диденко отмечает, что в конце текущей недели и в начале следующей столбики термометров ночью будут опускаться до нуля или до небольших минусов.

 
ФОТО FACEBOOK Диденко

Украинская правда
Темы: погода Украина
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