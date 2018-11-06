Лукашенко заявил, что Минску может понадобиться новое оружие

Белоруссии могут потребоваться более эффективные ракетные вооружения в случае наращивания активности НАТО и создания альянсом военной базы в Польше.

Об этом президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил на встрече с группой американских аналитиков, сообщает ТАСС.

"Если НАТО будет продолжать нас запугивать, типа размещения базы в Польше "Форт-Трамп" или еще (будут какие-то) подвижки, то нам будет нужно более эффективное оружие, прежде всего ракетное", – сказал он.

Лукашенко отметил, что в последнее время Белоруссия сама создала свою ракетную промышленность и произвела свое высокоточное ракетное вооружение.

"На сегодняшний день я даже не вижу какой-то необходимости в привлечении другого государства на территорию Беларуси, в том числе России, для выполнения наших функций по договору с Россией, вот почему мы категорически против размещения тем более базы военно-воздушных сил", – сказал белорусский лидер.

Он подчеркнул, что время подлета любого самолета с территории России составляет 3-5 минут.

"Зачем тогда здесь база, зачем выдвигать и подставляться под возможного агрессора, выдвигая базу на передовую? Одна-две ракеты... взлетно-посадочная полоса взорвана – и ни одна ракета не взлетит", – сказал Лукашенко.

Он отметил: "Очень часто обсуждается проблема российской базы на территории Белоруссии. Надуманная проблема... Мы в военно-политическом союзе с Россией, будет здесь база военная, не будет – разницы абсолютно никакой нет".

"Мы эту базу не размещаем здесь не потому, что мы хотим показать, что суверенные и независимые, мы не размещаем ее, потому что она здесь не нужна: мы сами, по нашему замыслу, военно-оборонительному плану с Россией, обеспечим те функции, которые на нас возложены", – заявил Лукашенко.

По его мнению, белорусские военные в состоянии эффективно "противостоять, если нужно, любой агрессии, любому конфликту на территории Белоруссии".

"Здесь нет никаких баз не потому, что мы кому-то угодить хотим, нет, просто мы в состоянии выполнить те функции, которые на нас возложены договором с РФ", – сказал Лукашенко.

По его словам, если бы в Белоруссии это не смогли сделать, то "обратились бы сами к России, чтобы они обеспечили нам безопасность": "Пока такой необходимости у нас нет".

Лукашенко подчеркнул, что белорусские вооруженные силы реформировались уже 4 раза и "в состоянии обеспечить безопасность и выполнить свои функции лучше, чем любое другое государство, в том числе РФ".

Сейчас в Польше размещается американская танковая бригада в порядка 3,5 тысяч человек и многонациональный батальон НАТО численностью около 1 тысяча военнослужащих. К 2020 году в Редзикове могут разместить американскую базу ПРО.