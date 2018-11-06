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НАПК зовет толстосума из "Воли народа" для дачи объяснений

Вторник, 6 ноября 2018, 11:00

Национальное агентство по предупреждению коррупции пригласило народного депутата группы "Воля народа" Вячеслава Богуслаева предоставить объяснения относительно несвоевременного декларирования.

Об этом сообщается на сайте НАПК 6 ноября.

Богуслаева просят прибыть в агентство 8 ноября 2018 года в 10:00 для дачи объяснений и, при наличии оснований, составления протокола об административном правонарушении.

Национальное агентство установило, что находясь в статусе народного депутата, Богуслаев несвоевременно сообщил НАПК о существенных изменениях в имущественном состоянии, в связи с приобретением здания с бытовыми и хозяйственными сооружениями, а также движимого имущества на сумму, превышающую 50 прожиточных минимумов.

Таким образом, действия Богуслаева подпадают под признаки правонарушения, связанного с коррупцией, ответственность за которое предусмотрена частью второй статьи 172-6 Кодекса об административных правонарушениях.

В НАПК в то же время напоминают, что неявка должностного лица не является препятствием для осуществления дальнейших возможных мер в соответствии с требованиями законодательства Украины об административных правонарушениях.

По данным Bihus.Info, Вячеслав Богуслаев замыкал топ-5 нардепов с наибольшими расходами за 2017 год с показателем в 259 млн гривен.

Член "Воли народа" около 235 млн инвестировал в покупку ценных бумаг, остальные – в недвижимость и коллекции музейных экспонатов.

Согласно рейтингу "Нового времени", Богуслаев занимает 18-ю позицию среди 100 богатейших украинцев с состоянием в 301 миллион долларов.

Отмечалось, что за последний год он значительно увеличил свое состояние.

Темы: НАПК
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