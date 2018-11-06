НАПК зовет толстосума из "Воли народа" для дачи объяснений
Национальное агентство по предупреждению коррупции пригласило народного депутата группы "Воля народа" Вячеслава Богуслаева предоставить объяснения относительно несвоевременного декларирования.
Об этом сообщается на сайте НАПК 6 ноября.
Богуслаева просят прибыть в агентство 8 ноября 2018 года в 10:00 для дачи объяснений и, при наличии оснований, составления протокола об административном правонарушении.
Национальное агентство установило, что находясь в статусе народного депутата, Богуслаев несвоевременно сообщил НАПК о существенных изменениях в имущественном состоянии, в связи с приобретением здания с бытовыми и хозяйственными сооружениями, а также движимого имущества на сумму, превышающую 50 прожиточных минимумов.
Таким образом, действия Богуслаева подпадают под признаки правонарушения, связанного с коррупцией, ответственность за которое предусмотрена частью второй статьи 172-6 Кодекса об административных правонарушениях.
В НАПК в то же время напоминают, что неявка должностного лица не является препятствием для осуществления дальнейших возможных мер в соответствии с требованиями законодательства Украины об административных правонарушениях.
По данным Bihus.Info, Вячеслав Богуслаев замыкал топ-5 нардепов с наибольшими расходами за 2017 год с показателем в 259 млн гривен.
Член "Воли народа" около 235 млн инвестировал в покупку ценных бумаг, остальные – в недвижимость и коллекции музейных экспонатов.
Согласно рейтингу "Нового времени", Богуслаев занимает 18-ю позицию среди 100 богатейших украинцев с состоянием в 301 миллион долларов.
Отмечалось, что за последний год он значительно увеличил свое состояние.