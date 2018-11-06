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Украина закупит у Турции ударные беспилотники

Вторник, 6 ноября 2018, 11:28

Во время визита в Турцию президента Украины Петра Порошенко 3-4 ноября было подписано соглашение о покупке турецких оперативно-тактических беспилотных летательных аппаратов Bayraktar TB2 производства компании Baykar Makina.

Об этом сообщает Украинский милитаристский портал со ссылкой на собственные источники в оборонном ведомстве.

Отмечается, что в подписании соглашения приняли участие Министр обороны Украины Степан Полторак, первый заместитель секретаря Совета нацбезопасности и обороны Олег Гладковский и председатель Укроборонпрома Павел Букин.

По данным портала, переговоры о покупке беспилотников продолжались около двух лет и сейчас рассматривается возможность локализации части производства оперативно-тактических беспилотных летательных аппаратов Bayraktar TB2 на мощностях ГП "Антонов", входящего в состав концерна "Укроборонпром".

 

Сообщается, что турецкий беспилотник может нести управляемые противотанковые ракеты и авиационные бомбы.

"Так в 2015 году состоялись тестовые запуски ПТРК UMTAS, в а 2016 году появилась официальная информация об их успешном боевом применении против курдских отрядов, что подтвердило их заявленные тактико-технические характеристики", - говорится в сообщении.

В издании добавляют, что БПЛА оснащен двигателем внутреннего сгорания Rotax 912, корпус выполнен из композитных материалов и оснащен системой автоматического взлета и посадки.

Также отмечается, что "Bayraktar TB2" побил мировой рекорд среди беспилотных летательных аппаратов в классе тактических средневысотных БПЛА по продолжительности полета. Так во время тестовых полетов в июне и августе 2014 году на высоте 8 км он находился в небе 24 часа 34 минуты.

Сколько именно беспилотников поступит в Украину не уточняется.

Ранее сообщалось, что в ходе официального визита в Турцию президент Петр Порошенко посетил производство компании Baykar Makina, которая является одним из мировых лидеров в производстве мощных беспилотных авиационных комплексов.

Украинская правда

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Темы: УкраинаТурциябеспилотники
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