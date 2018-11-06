Мужчину с гранатометом задержали в харьковском метро

В харьковском метро задержали мужчину, который перевозил целый арсенал гранат.

Об этом во вторник сообщает пресс-служба областной полиции.

"Житель Запорожской области перевозил в рюкзаке нож кустарного производства, электродетонатор без маркировки, "РПГ-22", 10 запалов "УЗРГМ-2" к гранате "РГД-5", 2 гранаты "РГД-5", 2 гранаты "Ф-1", 2 запала к гранаты "Ф-1", - говорится в сообщении.

59-летнего военнослужащего задержали на станции метро "Южный вокзал".

Следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает до 7 лет лишения свободы. Место приобретения и цель хранения боеприпасов устанавливается.