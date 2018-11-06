В Польше задержали работодателя за использование украинцев для принудительных работ

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Вторник, 6 ноября 2018, 15:22

В Поморском воеводстве в Польше задержали мужчину, который использовал людей для принудительного труда на строительстве - в том числе граждан Украины.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Польское радио".

Задержанный - 42-летний гражданин Польши. На его след польские пограничники наткнулись год назад во время проверки фирмы в Вейгеровском уезде Поморского воеводства.

Мужчина через объявления находил для работы на стройках поляков, а также граждан Украины, Беларуси, Грузии и Молдовы.

Сначала люди работали в фирме мужчины, где из них выбирали тех, кому работа была наиболее необходима, а также послушных и податливых влиянию и манипуляциям. Таких работников отправляли на работу в Польше и Швеции.

Темы: Украина Польша права человека
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