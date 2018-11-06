Климкин прокомментировал пророссийскую позицию Хуга и роль ОБСЕ на Донбассе

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что экс-первому заместителю Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Донбассе Александру Хугу надо было найти слова, которые не допускали бы пророссийских интерпретаций.

Об этом он написал в Facebook.

По его словам, Хуг не первый раз попадает в "коммуникационную беду".

"И не потому, что он пророссийский, ведь свои обязанности заместителя председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине он пытался выполнять беспристрастно. А прежде всего потому, что, несмотря на официальный статус наблюдателя в своих заявлениях он не может выходить за формальные рамки", - написал Климкин

Глава МИД уточнил, что Хуг не имеет права давать никаких политических оценок и говорить "от себя".

Он отметил, что в этой "чувствительной ситуации", непосредственно обусловленной его мандатом, нужно было найти другие слова, которые не допускали бы любых пророссийских интерпретаций.

"От этого во многом зависит понимание и поддержка в Украине деятельности СММ. Да, спектр возможностей наблюдателей ОБСЕ на Донбассе весьма ограничен. Кроме того, российские оккупанты всячески препятствуют их работе. Но присутствие такой миссии гораздо важнее, чем отсутствие каких-либо", - сказал министр.

Ранее экс-заместитель главы Специальной мониторинговой миссии в Украине Александр Хуг подтвердил, что миссия обнаружила на Донбассе кадровых военных из России, но не признал РФ агрессором.

31 октября бывший первый заместитель главы СММ ОБСЕ Александр Хуг, который ушел с должности 1 ноября, заявил, что покидает Украину с чувством тревоги, поскольку за 4 года "мало что изменилось", но надеется, что войну еще можно закончить.

Как сообщалось, 25 октября Foreign Policy опубликовало интервью с Хугом, в котором тот рассказал, что мониторинговая миссия видит, как колонны техники едут из РФ на Донбасс, однако допускает, что люди в российской форме в ОРДЛО могут и не быть россиянами.

Впоследствии известное американское издание Foreign Policy исправило интервью с первым заместителем председателя мониторинговой миссии ОБСЕ на Донбассе Александром Хугом - удалили цитату, где он говорит, что прямых доказательств присутствия россиян в рядах боевиков в ОБСЕ нет.