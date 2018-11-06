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Возле склада с горючим десантников заметили подозрительный квадрокоптер

Вторник, 6 ноября 2018, 14:55

Военные обнаружили незаконное использование беспилотного летательного аппарата у одной из воинских частей десантно-штурмового войска ВС Украины.

Об этом 6 ноября сообщает пресс-служба Министерства обороны.

Приближение БПЛА заметили еще 5 ноября патрульные по охране складов горюче-смазочных материалов.

Беспилотник зафиксировали на высоте 300 метров от запретной зоны.

Отмечается, что после этого военные решили усилить охрану части, а территорию складов проверили на наличие посторонних предметов.

"О факте применения БПЛА вблизи военной части сообщено подразделения СБУ и Нацполиции", - говорится в сообщении.

В ведомстве утверждают, что в случае нарушения границ запретной зоны, наряд по охране складов был готов уничтожить БПЛА и задержать лиц, которые им руководили.

5 ноября беспилотник заметили возле одного из арсеналов ВС Украины в запрещенной зоне.

Как сообщалось, 26 сентября 2017 года произошел пожар на складах боеприпасов в районе города Калиновка Винницкой области. Была версия, что причиной пожара тогда мог стать беспилотный летательный аппарат.

В ночь на 9 октября 2018 года взрывы и пожар произошли уже на 6 арсенале Минобороны вблизи Ични в Черниговской области. В Генштабе не исключают диверсию.

Главный военный прокурор Анатолий Матиос заявил, что в момент начала взрывов на арсенале №6 вблизи Ични Черниговской области в зоне контроля работал неидентифицированный мобильный телефон, который могли использовать для приведения в действие взрывного устройства.

Украинская правда
Темы: Вооруженные силыУкраинаМинобороны
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