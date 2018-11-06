Итоги по нападениям на активистов: Князев надеется на их прекращение

Глава Национальной полиции Сергей Князев надеется, что после раскрытия нападения на Екатерину Гандзюк, приведшего к ее смерти, преступления против активистов прекратятся.

Об этом он сказал в Верховной Раде, отчитываясь о результатах в расследовании полиции по делу херсонской активистки Гандзюк.

"Надеюсь, что раскрытие преступления в отношении Екатерины Гандзюк и наказание виновных положит конец нападениям на активистов. Мы к этому приложим максимум усилий", – сказал он.

"Надеюсь, что это остановит безумные спекуляции политиков и отдельных граждан вокруг этой трагедии", – добавил глава Нацполиции.

Князев также отметил, что по поводу нападения на Гандзюк никакой информации от активистов и СМИ полиция не получила.

Дело Гандзюк уже полностью передали Службе безопасности Украины: теперь она ведет не только заказчиков нападения на херсонскую активистку, но и организатора и исполнителей.

Полицейских подозревали в причастности к нападению на Гандзюк, также правоохранителей обвиняли в бездействии и требовали от них наказать заказчиков нападения на активистку.

Согласно справке правоохранителей, всего в этом году произошло 3 убийства активистов и 5 покушений на убийство – и они частично или полностью раскрыты.

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В деле Гандзюк, которая умерла в результате нападения с серной кислотой и сильных ожогов, установлено 5 исполнителей: организатора, нападающего и сообщников. Но заказчика еще определяют.

По делу об убийстве Ирины Ноздровской в Киевской области взят под стражу Юрий Россошанский. 15 июля дело было направлено в суд для рассмотрения по существу.

За убийство Виталия Олешко (Сармата) в Бердянске задержали пятерых злоумышленников, включая стрелка, установлен и заказчик нападения. Все подозреваемые арестованы.

В покушении на Григория Козьму и Михаила Кузаконя в Одессе задержаны и взяты под стражу заказчик нападения, исполнитель и его соучастник.

Также в Одессе подстрелили Олега Михайлика – он нуждается в операции. В этом деле задержаны и взяты под стражу трое граждан Грузии.

На Сергея Стерненко в Одессе было два нападения, во время последнего он якобы подрезал одного из нападавших. В первом случае нападающего задержали, во втором – идут розыскные действия.

Виталию Устименко в Одессе нанесли рублено-резаные и колотые раны. Двух злоумышленников задержали и взяли под стражу.

Отец координатора "С14" Сергея Мазура Дмитрий пострадал от подброшенной в его квартиру гранаты. Все трое нападавших задержаны и взяты под стражу.

Полиция не сообщила о прогрессе в еще нескольких десятках нападений на активистов.

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