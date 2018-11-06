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Нападение пропагандиста Филипса на посла Украины будет расследовать полиция

Вторник, 6 ноября 2018, 15:21

Посол Украины в Австрии Александр Щерба пожаловался австрийской полиции в связи с нападением на него пророссийского пропагандиста, британца Грэма Филлипса. 

Об этом пишет "Укринформ".

Сразу после инцидента, который произошел накануне вечером возле украинского посольства в Австрии, Щерба вызвал полицию.

"Полицейские зафиксировали мою жалобу и записали показания. Какие дальше будут действия полиции, это уже другое дело", - сказал дипломат.

"Человек приходит к иностранному посольству, кричит, что посол от него скрывается, а когда посол выходит, то начинает оскорблять его словесно, а потом и вообще толкать. Полиция об этом должна знать", - пояснил Щерба.

Грэм Филлипс известен антиукраинскими провокациями. Недавно он сорвал флаги с могилы лидера ОУН Степана Бандеры в немецком Мюнхене. Полиция Мюнхена открыла дело в связи с актом надругательства над могилой.

Кроме того, он пытался провоцировать украинских дипломатов в Великобритании. Посольство Украины даже обращалось к британскому МИД с призывом принять юридические меры по Филлипсу, однако британские власти игнорируют обращения посольства Украины по пропагандисту.

Европейская правда

Темы: Австрия
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