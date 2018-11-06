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Украинская сторона упрекнула ОБСЕ за манипулятивные заявления Хуга

Вторник, 6 ноября 2018, 16:18

Украинская сторона Трехсторонней контактной группы отметила "недопустимость и откровенную манипулятивность" последних заявлений экс заместителя главы миссии СММ ОБСЕ Александра Хуга.

Такой вопрос украинская сторона ТКГ, представленная советником президента Русланом Демченко, подняла на заседании 6 ноября в Минске, сообщает первый вице-спикер Ирина Геращенко.

"Украинская сторона обратилась к руководителю миссии СММ Эртулу Апакану с требованием дать оценку этим манипулятивным заявлениям, является ли это личная позиция швейцарского чиновника, и какова официальная позиция СММ ОБСЕ", - отмечает Геращенко.

По ее данным, Апакан подчеркнул, что высказанные в интервью заявления Хуга "были некорректно представлены и является личным мнением".

Геращенко отмечает, что официальный Киев обратил внимание главы миссии СММ ОБСЕ на следующее: Крым - это территория Украины.

"И мы ожидаем от миссии СММ ОБСЕ, наблюдатели миссии должны добиться наблюдения за безопасностью и гуманитарной ситуацией в оккупированном Крыму. Мы требуем допуска и доступа СММ ко всей временно оккупированной РФ территории Донбасса и Крыма", – отмечает вице-спикер.

Как сообщалось, 25 октября известное американское издание Foreign Policy опубликовало интервью с Хугом, в котором тот рассказал

что мониторинговая миссия видит, как колонны техники едут из РФ на Донбасс, однако допускает, что люди в российской форме в ОРДЛО могут и не быть россиянами.

Впоследствии Foreign Policy исправило интервью с Хугом, удалив цитату, где он говорит, что прямых доказательств присутствия россиян в рядах боевиков в ОБСЕ нет.

Хуг оставил должность заместителя главы миссии СММ ОБСЕ 1 ноября.

В интервью, опубликованном 5 ноября, Хуг подтвердил, что миссия обнаружила на Донбассе кадровых военных из России, но не признал РФ агрессором.

Вице-премьер-министр Украины Вячеслав Кириленко предположил, что Хуг все время на посту придерживался российской точки зрения о конфликте на Донбассе.

Украинская правда
Темы: ОБСЕДонбассМинские соглашения
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