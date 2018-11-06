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Венгрия заверила в неизменной поддержке территориальной целостности Украины - посол

Вторник, 6 ноября 2018, 17:06

Вице-премьер-министр Венгрии Шандор Пинтори заверил посла Украины в Будапеште Любовь Непоп в неизменной поддержке территориальной целостности Украины.

Об этом посол рассказала на своей Facebook-странице после встречи с венгерским чиновником.

"Подробно проинформировала о ситуации на Востоке Украины в контексте продолжающейся российской агрессии и ситуации в временно оккупированном Россией Крыму. С венгерской стороны было заверено в неизменности позиции по поддержке территориальной целостности и восстановления мира в Украине", - рассказала Непоп.

Кроме того, стороны обсудили вопросы взаимодействия в правоохранительной сфере, охраны границы и улучшения условий его пересечения, в том числе путем введения совместного пограничного и таможенного контроля, предотвращения и противодействия природным катастрофам, отметила посол.

Европейская правда

Темы: Венгрия
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