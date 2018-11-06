Боевики совершили 7 обстрелов, одного военного ранили

В течение текущих суток российские оккупационные войска 7 раз обстреляли оборонительные укрепления Объединенных сил, один военнослужащий был ранен.

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

По данным украинских военных, враг вел прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"Наибольшую огневую активность противник проявил вблизи Крымского на Луганщине", - отметили в пресс-центре.

Кроме того, вражеский огонь фиксировали в районах населенных пунктов Зайцево, Новгородское, Пески, Марьинка, Старогнатовка и Павлополь.

Командиры обороняющихся подразделений принимали меры по подавлению вражеского огня.

"В ходе боевых действий ранен один военнослужащий из состава Объединенных сил", - добавили военные.