Боевики совершили 7 обстрелов, одного военного ранили
В течение текущих суток российские оккупационные войска 7 раз обстреляли оборонительные укрепления Объединенных сил, один военнослужащий был ранен.
Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.
По данным украинских военных, враг вел прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
"Наибольшую огневую активность противник проявил вблизи Крымского на Луганщине", - отметили в пресс-центре.
Кроме того, вражеский огонь фиксировали в районах населенных пунктов Зайцево, Новгородское, Пески, Марьинка, Старогнатовка и Павлополь.
Командиры обороняющихся подразделений принимали меры по подавлению вражеского огня.
"В ходе боевых действий ранен один военнослужащий из состава Объединенных сил", - добавили военные.