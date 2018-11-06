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Правозащитники составляют списки чиновников РФ, нарушающих права заключенных-украинцев

Вторник, 6 ноября 2018, 19:33
Правозащитники составляют списки чиновников РФ, нарушающих права заключенных-украинцев

Украинские активисты, правозащитники и родственники находящихся в России украинских политических заключенных призывают Великобританию, США и другие страны использовать законы вроде Акта Магнитского для преследования российских чиновников, причастных к пыткам и другим нарушениям прав человека.

Об этом сообщает "Голос Америки".

Мария Томак из "Медийной инициативы за права человека" говорит, что правозащитники работают над составлением перечней россиян, которые должны стать объектами санкций.

Сейчас, по ее словам, из большого количества подозреваемых определено около 13 человек, в том числе российских следователей и других работников, которые, по ее словам, имеют непосредственное отношение к пыткам и другим нарушениям прав человека.

Активисты неправительственных организаций получают данные от юристов и других лиц, имеющих доступ к документам следствий и судебных дел по украинцам в России, а также от лиц, которые были освобождены из российского заключения и вернулись в Украину.

Томак в ходе обсуждения в британском парламенте отметила, что предыдущие списки при содействии посольства Украины уже передают британскому Министерству иностранных дел, списки также обрабатываются для передачи соответствующим органам в Соединенных Штатах.

Председатель Ассоциации родственников политзаключенных Кремля Игорь Котелянец выразил надежду, что лица из указанных списков в конце концов окажутся под санкциями согласно американскому Акту Магнитского и подобным законами в Великобритании и в других странах.

Закон названы в честь российского юриста Сергея Магнитского, погибшего в тюрьме в России, и предусматривают санкции в отношении нарушителей прав человека в любой стране мира.

Отец удерживаемого в России Павла Гриба, которого российские спецслужбы похитили в августе 2017 года с территории Беларуси и инкриминировали ему причастность к терроризму, сказал, что поддерживает любые способы, которые заставят Россию освободить украинских заключенных.

Он также высказал мнение, что на самом деле, в таких громких делах все решает единолично президент России Владимир Путин.

Депутат британского парламента Роберт Сили признал, что пока не знает, можно ли будет использовать в этой ситуации так называемые "положения Магнитского" в новых британских законах, которые вступят в силу в ближайшее время.

На вопрос о шансах использования этго закона депутат сказал, что он будет обращаться за разъяснением к своему правительству.

Котелянец призвал Великобританию не отказываться от любых возможных способов давления на Россию для защиты заключенных, которых пытают избиениями, электрическим током, запугиванием и просто нечеловеческими условиями содержания.

Ирина Геращенко заявила, что Россия заблокировала вопрос освобождения заложников и политзаключенных и продемонстрировала свою недоговороспособность.

Темы: политзаключенныеРосcиясанкции
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