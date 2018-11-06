Главные новости дня – за 60 секунд

Правозащитники и активисты требуют отставки Авакова и Луценко из-за убийства Гандзюк, Мартыненко выбрасывает вызовы на допрос, доходы Порошенко выросли в 8 раз – новости, которые обсуждали 5 ноября.

Об отставке Луценко

Выступая в Верховной Раде генпрокурор Юрий Луценко заявил, что во вторник подаст заявление о своей отставке.

Если коротко, Луценко сказал, что временная следственная комиссия по расследованию дела об убийстве Гандзюк будет неэффективной. Что организаторам комиссии нужен пиар для борьбы за власть. Что он за власть не держится и поэтому подает в отставку, потому что не может допустить "двоевластия в стране, когда правоохранительную систему уничтожают бездоказательно, даже за раскрытое преступление".

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий поставил на голосование вопрос отставки Луценко и за это отдали свои голоса лишь 38 нардепов.

"38 голосов за мою отставку – это вотум доверия и сигнал того, что депутаты, так же, как и я, считают, что реформа прокуратуры и правоохранительной системы должны быть продолжены", - написал Луценко в блоге на УП. Судя по всему, отставки не будет.

О Катерине Гандзюк

Глава Национальной полиции Сергей Князев обнародовал видеозаписи с показаниями и следственным экспериментом по делу о нападении на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк, в результате которого она умерла.

По словам Князева, допросили 5 задержанных лиц и 367 свидетелей, провели 9 обысков, провели более 20 экспертиз, более 100 негласных следственных действий – после чего установили обстоятельства преступления.

По данным полиции, злоумышленники сначала планировали побить Катерину Гандзюк за вознаграждение в 5 тысяч долларов, но потом решили применить к ней серную кислоту.

А Луценко рассказал, что сейчас у следствия есть 12 подозреваемых в заказе нападения на Гандзюк и накануне активисты и депутаты слили информацию об одном из них в СМИ (речь о депутате от БПП Николае Паламарчуке).

Еще Верховная Рада решила создать временную следственную комиссию для проведения расследования нападений на Гандзюк и других общественных активистов.

Председателем комиссии станет внефракционный народный депутат Борислав Береза. Комиссия будет состоять из 18 народных депутатов.

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