Луценко оставался политиком и на должности генпрокурора - РПР

Юрий Луценко до того, как возглавил Генпрокуратуру, и в течение выполнения обязанностей главы ГПУ оставался политиком.

Об этом в эфире "Громадського" заявил эксперт антикоррупционной группы "Реанимационный пакет реформ" Евгений Крапивин.

"Он как был политиком, депутатом, так и остался ... И генеральный прокурор - это не директор НАБУ или начальник Нацполиции, или глава МВД. Это должность процессуального характера.

Это человек, который имеет доступ к уголовным производствам, который может давать письменные указания производств, который может объявлять подозрение конкретным фигурантам", - сказал Крапивин.

В то же время он подчеркнул, что должность генпрокурора предусматривает выполнение процессуальной функции.

"Опять же, политик, который никогда этого не скрывал, он эту должность занимал. И дальше мы уже видели эти истории о социальных роликах, они больше похожи на предвыборную агитацию, чем на какой-то отчет работы генерального прокурора", - добавил эксперт.

6 ноября Верховная Рада решила создать временную следственную комиссию из 18 народных депутатов.

За три месяца деятельности ВСК должна проверить ход расследования правоохранителями нападений на Гандзюк и других общественных активистов.

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На заседании парламента 6 ноября генпрокурор Юрий Луценко заявил, что ни при каких обстоятельствах не предоставит депутатам (ВСК - ред.) доступ к расследованию из-за угрозы "сливов".

Луценко также сказал, что правоохранители подозревают 12 человек, которые предположительно были заказчиками (нападения на Гандзюк) и обещал во вторник подать заявление об отставке.

Парламентская коалиция не поддержала отставку Луценко. Спикер Верховной Рады Андрей Парубий поставил на рейтинговое голосование вопрос отставки генпрокурора и за это отдали свои голоса лишь 38 нардепов.

Напомним, днем ​​4 ноября стало известно о смерти активистки, советника мэра Херсона Екатерины Гандзюк.

Гандзюк облили концентрированной серной кислотой 31 июля, в результате нападения женщина получила ожоги 40% кожи и сильное повреждение глаз.

20 августа председатель Нацполиции Сергей Князев заявил, что в целом полицией задержаны 5 человек, которые "подозреваются следствием в организации и соучастии в совершении покушения на убийство" Гандзюк.

26 сентября Гандзюк опубликовала видеообращение к украинской власти и обычных украинский с больничной койки.

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Это только начало. Насилия будут жестокими - Гандзюк и другие активисты о нападениях на себя