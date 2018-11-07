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Министерство внутренней безопасности США о выборах: Не было вмешательств, связанных с иностранными государствами

Среда, 7 ноября 2018, 06:21

В Министерстве внутренней безопасности США настаивают, что во время промежуточных выборов не было обнаружено никаких доказательств хакерских взломов избирательных систем.

Об этом заявил заместитель секретаря министерства Крис Крэбс, передает "Голос Америки".

Секретарь ведомства Кирстен Нилсен за несколько часов до закрытия избирательных участков сказала, что россияне "давили с помощью всех возможных средств и способов".

Но в министерстве настаивают, что не было обнаружено никаких доказательств хакерских взломов избирательных систем.

"Не было вмешательств, связанных с иностранными государствами.

Некоторые избиратели были предметом дезинформации, хотя многие проблемы, связанные с выборами, можно отнести скорее к случайностям, например, ложную рассылку избирателям сообщений, что выборы состоятся "завтра", - подчеркнул Крэбс.

Также он отметил, что соцсети быстро реагировали на проявления любой преднамеренной дезинформации. О нескольких случаях сообщили в правоохранительные органы для расследования.

"Во многих местах в Бруклине были сломаны сканеры. В частности, работники заявляли о 6 неисправных сканерах", - пишет "Голос Америки" со ссылкой на бюро Бруклина.

Подчеркивается, что неисправность техники стала причиной для беспокойства - аналогичную технику используют 43 штата.

Как сообщалось, Демократическая партия не смогла перехватить большинство Сенате; контроль в верхней палате американского парламента сохраняет Республиканская партия.

При этом Республиканская партия Дональда Трампа по итогам промежуточных выборов потеряет большинство в Палате представителей - нижней палате Конгресса США.

Темы: СШАвиборыхакеры
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