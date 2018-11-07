Министерство внутренней безопасности США о выборах: Не было вмешательств, связанных с иностранными государствами

454 просмотра
Среда, 7 ноября 2018, 07:21

В Министерстве внутренней безопасности США настаивают, что во время промежуточных выборов не было обнаружено никаких доказательств хакерских взломов избирательных систем.

Об этом заявил заместитель секретаря министерства Крис Крэбс, передает "Голос Америки".

Секретарь ведомства Кирстен Нилсен за несколько часов до закрытия избирательных участков сказала, что россияне "давили с помощью всех возможных средств и способов".

Но в министерстве настаивают, что не было обнаружено никаких доказательств хакерских взломов избирательных систем.

"Не было вмешательств, связанных с иностранными государствами.

Некоторые избиратели были предметом дезинформации, хотя многие проблемы, связанные с выборами, можно отнести скорее к случайностям, например, ложную рассылку избирателям сообщений, что выборы состоятся "завтра", - подчеркнул Крэбс.

Также он отметил, что соцсети быстро реагировали на проявления любой преднамеренной дезинформации. О нескольких случаях сообщили в правоохранительные органы для расследования.

"Во многих местах в Бруклине были сломаны сканеры. В частности, работники заявляли о 6 неисправных сканерах", - пишет "Голос Америки" со ссылкой на бюро Бруклина.

Подчеркивается, что неисправность техники стала причиной для беспокойства - аналогичную технику используют 43 штата.

Как сообщалось, Демократическая партия не смогла перехватить большинство Сенате; контроль в верхней палате американского парламента сохраняет Республиканская партия.

При этом Республиканская партия Дональда Трампа по итогам промежуточных выборов потеряет большинство в Палате представителей - нижней палате Конгресса США.

Темы: США виборы хакеры
powered by lun.ua
По теме
Партия Трампа сохраняет большинство в Сенате - предварительные результаты 7 ноября 2018, 05:43
В США зафиксировали несколько попыток дезинформировать избирателей в день голосования 7 ноября 2018, 05:19
США: "Почтовый террорист" отказался от возможности выйти под залог 7 ноября 2018, 03:22
Все новости
Главные новости
Трамп теряет большинство в нижней палате Конгресса США
Партия Трампа сохраняет большинство в Сенате - предварительные результаты
Луценко оставался политиком и на должности генпрокурора - РПР
Фигурантов "дела Веджие Кашка" задерживали экс-бойцы "Беркута" - адвокат
Все новости
еда

Что есть для улучшения настроения: 5 осенних продуктов

психология

Стресс может влиять на размер мозга: 5 способов с этим бороться

Поиск по сайту
Архив
Весь архів