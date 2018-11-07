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Российские грузовики везли уголь неподалеку от линии разграничения – СММ

Среда, 7 ноября 2018, 08:43

Наблюдатели ОБСЕ видели неподалеку от подконтрольного украинским властям Золотого в Луганской области грузовики с российскими номерами, которые везли уголь.

Об этом говорится в отчете Специальной мониторинговой миссии за 5 ноября.

"Находясь в 400 м к северу от участка разведения в районе Золотого наблюдатели слышали 4 взрыва неопределенного происхождения, по оценке, в пределах 4-8 км на восток (по оценке, за пределами участка разведения)", – информирует СММ ОБСЕ.

"Команда миссии также видела 3 пустых грузовика с номерными знаками Российской Федерации, которые двигались от блокпоста вооруженных формирований на южном крае участка разведения в районе Золотого на северо-восток в пределах участка разведения", – сообщают наблюдатели.

"Примерно 30 минут спустя наблюдатели видели две из этих грузовиков, груженных углем, которые направлялись на юго-запад в пределах участка разведения", – добавляют они.

Ранее гендиректор ДТЭК Максим Тимченко заявил, что антрацит, добываемый из 11 захваченных шахт этой компании на оккупированной территории Донбасса, идет в страны Евросоюза через Россию.

Украинская правда
Темы: ДонбассугольРосcияоккупацияОБСЕ
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