Гройсман предложил решение относительно Министерства по вопросам ветеранов

Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что поскольку парламентская коалиция пока не может определиться с кандидатурой на роль главы министерства по вопросам ветеранов, он предлагает реорганизовать государственную службу, которая будет заниматься этим вопросом.

Об этом он сказал на заседании Кабинета министров в среду.

По его словам, он встречался с группой народных депутатов и обсудил с ними создание Министерства по вопросам ветеранов.

"На самом деле в коалиции еще отрабатывается вопрос по согласованию кандидатуры на позицию министра. Это еще займет, наверное, определенный период времени. Но я думаю, что ни ветераны, ни их проблемы не могут ждать", - сказал Гройсман.

Он отметил, что предложил другой вариант, который смог бы четко определить подходы к решению проблем ветеранов и политики в этой сфере.

Премьер пояснил, что в ближайшие недели правительство может предложить реформу государственной службы, которая уже готова заниматься этим вопросом, но пока остается без руководителя.

"Я предложил нашим ветеранам, чтобы внесли согласованную кандидатуру руководителя такой службы. Если это будет представитель из органов власти, мы сможем сразу его перевести решением правительства и начать системно работать над решением проблем и формированием политики в этой сфере", - сказал он.

По его мнению, это одно из самых быстрых решений.

Гройсман добавил, что уже на следующей неделе Кабмин может начать принятия первых необходимых решений по реорганизации государственной службы по вопросам ветеранов и "создать мощную институцию, в которой будут сосредоточены, в том числе и финансовые ресурсы для формирования политики в этой сфере".

Как сообщалось, утром 7 ноября представители националистических группировок с флагами своих организаций пришли под Кабинет министров Украины. Активисты требуют создать министерство ветеранов.

22 марта Кабинет министров сообщил, что начал работу над созданием Министерства по делам ветеранов.

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Первый заместитель главы Государственной службы Украины по делам ветеранов войны и участников АТО Игорь Мальцев допустил запуск Министерства по делам ветеранов в IV квартале 2018 года.

Фракция "Блок Петра Порошенко" поддержала кандидатуру Ирины Фриз на пост главы Министерства ветеранов.