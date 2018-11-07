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В Киеве поймали пропагандиста, который планировал бежать в Россию

Среда, 7 ноября 2018, 11:37

СБУ задержала в Киеве интернет-агитатора, который по указанию российских спецслужб создал видеоканал, где размещал антиукраинские материалы.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Злоумышленник в 2015 году создал в интернете видеоканал, на котором по указанию представителей российских организаций подконтрольных спецслужбам РФ размещал антиукраинской контент для дестабилизации общественно-политической ситуации в нашей стране", - говорится в сообщении.

Сотрудники СБУ задокументировали, что мужчина ежемесячно выезжал в РФ, где проводил встречи, получал инструкции от кураторов и "гонорары" за свою работу.

"По месту жительства агитатора правоохранители изъяли цифровое электронное оборудование, черновики с записями сценариев провокационных информационных видеороликов, которые имеют доказательственное значение", - сообщили в пресс-службе. 

 

Отмечается, что во избежание ответственности злоумышленник планировал переехать на территорию РФ, где с помощью кураторов уже обустроил студию.

Пропагандисту объявили о подозрении по ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя) и 110 (посягательство на территориальную целостность государства) УК.

Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей. Досудебное следствие продолжается.

Украинская правда 
Темы: СБУКиевпропаганда
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