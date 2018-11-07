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Цех, которй горел под Одессой, 2 месяца назад хотели закрыть за нарушеня

Среда, 7 ноября 2018, 11:46

Государственная экологическая инспекция ранее фиксировала серьезные нарушения законодательства на маслоперерабатывающем заводе под Одессой, где 6 ноября произошел пожар.

Об этом во время заседания правительства сообщил министр экологии и природных ресурсов Остап Семерак.

"В сентябре Государственная экологическая инспекция проверяла это предприятие. К сожалению, были установлены и зафиксированы актом серьезные нарушения, после чего был подан иск в суд о прекращении деятельности именно того цеха, с которого вчера начался пожар", –рассказал министр.

По его словам, на заводе зафиксировали нарушения действующего законодательства, в том числе, отсутствие ряда разрешительных документов.

"К сожалению, та система, которая у нас работает через остановку в судах, очевидно, не сработала, и вчера мы получили аварию, которая могла закончиться гораздо трагичнее", – добавил Семерак.

Он отметил, что экоинспекция прибыла на предприятие "Дельта Вилмар" в два часа ночи и сделала замеры загрязнения воды, воздуха и почвы.

По оперативной информации, загрязнения воды нет, но некоторые показатели относительно воздуха превышают в два с половиной раза предельно допустимые нормы.

Результатов проверки почвы пока нет.

Министр инфраструктуры Владимир Омелян также обратил внимание на необходимость дополнительной проверки пожарной безопасности инфраструктурных объектов.

Поздно вечером 6 ноября на предприятии "Дельта Вилмар" у города Южный Одесской области произошел масштабный пожар.

Огонь мог охватить семитонную цистерну с аммиаком, в 22:30 стало известно, что спасателям удалось ее убрать.

По состоянию на 7 утра 7 ноября пожар был ликвидирован на общей площади 1500 кв м.

Соня Лукашова, для УП
Темы: Одесская областьпожарчрезвычайное происшествиеэкология
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