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Украинцы стали меньше отдыхать у моря и больше ездят в Карпаты

Среда, 7 ноября 2018, 11:49

В гостиницах южного региона Украины по результатам летнего сезона 2018 года с прошлого года сократился период брони с семи до четырех дней, при этом украинцы стали чаще летом ездить отдыхать в Карпаты.

Об этом рассказал исполнительный директор управляющей компании Ribas Hotels Group Андрей Маренчук, передает "Интерфакс-Украина".

По его словам, это был непростой летний сезон.

"Срок бронирования в южном регионе значительно сократился, период раннего бронирования – также. Средняя длительность брони в этом сезоне – четыре дня, в прошлом году – семь дней", - сказал он.

Маренчук отметил, что это один из главных факторов оценки туристического рынка.

Также представитель компании считает, что уменьшение этого показателя свидетельствует о низком уровне маркетингового продукта большинства курортных гостиниц страны.

Он полагает, что Каролино-Бугаз,Грибовка, Очаково, Затока и Коблево стали курортами "последнего момента", то есть их выбирают в последнюю очередь, если не удалось уехать на заграничный курорт.

"Это самый плохой маркетинговый продукт из существующих. Его приобретают в последнюю очередь, потому что другие факторы не сыграли: например, не хватило времени поехать в Египет или Турцию на 10 дней, поэтому съездили в Затоку на трое суток", - рассказал Маренчук.

Он также считает, что в борьбе за гостя, предпочитающего приехать в Украину на длительный срок, отечественные курорты проигрывают иностранным, в первую очередь, из-за отсутствия развитой инфраструктуры гостиниц.

"Если в Турции строят гостиницу в среднем на 300 номеров, то в нашем регионе такой объект считается очень крупным. А если у гостиницы небольшой номерной фонд, то встраивать бассейн, устанавливать водные горки и другую развлекательную инфраструктуру нерентабельно", – сказал эксперт.

Вместе с тем Маренчук констатировал возросшую конкуренцию с карпатскими гостиницами.

По его словам, туризм в Карпатах стремительно развивается, поскольку горы рассматривают уже не только в ракурсе зимнего "Буковеля", но и бронируют карпатские гостиницы и в летний сезон.

Украинская правда
Темы: УкраинаКарпатытуризм
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