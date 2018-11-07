Балуха перевели в барак, его состояние "приемлемое" – Чийгоз

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Среда, 7 ноября 2018, 13:53

Украинского активиста Владимира Балуха в Керченской колонии №2 в аннексированном Россией Крыму перевели из карантина в барак.

Об этом заместитель главы Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз сообщил "Крым.Реалии" 7 ноября.

"Балуха из карантина перевели в общий барак", – рассказал он.

"Сейчас информации об угрозе его жизни нет. Состояние здоровья приемлемое. Голодовку пока не возобновлял", – сообщил Чийгоз.

Ранее адвокат Дмитрий Динзе и архиепископ Симферопольский и Крымский УПЦ КП Климент не смогли навестить Балуха из-за того, что он находился на карантине в Керченской колонии №2.

9 октября, на 205-й день голодовки – воды и сухарей – Балух заявил, что приостанавливает голодовку на время "этапа" в колонию и оставляет завещание на случай смерти или психической недееспособности.

Темы: Крым политзаключенные аннексия тюрьма
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