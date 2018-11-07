В Донецк стягивают танки и тяжелую артиллерию под "выборы" – СЦКК

Вооруженные формирования Российской Федерации готовятся к незаконным "выборам" на оккупированной части Донбасса, стягивая танки и тяжелую артиллерию в Донецк.

Об этом заявляет украинская сторона в Совместном центре по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон, передает штаб Операции объединенных сил

В СЦКК отмечают, что в отчете специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, опубликованном 6 ноября, сообщается об очередных фактах размещения вооруженными формированиями РФ военной техники в зоне безопасности на оккупированных территориях.

Так, 3 ноября в Донецке беспилотник миссии зафиксировал 27 танков Т-72, ​​две 122-мм самоходных гаубицы 2С1 "Гвоздика", одну 152 мм самоходную гаубицу 2С19 "Мста-С", 32 единицы БМП и 6 бронетранспортеров.

"Сосредоточивать в городе такое количество тяжелой бронетехники, с артиллерией в придачу, оккупантам понадобилось не иначе как для обеспечения "свободного волеизъявления граждан ДНР" во время непутевых псевдовыборов, которые, по указке Москвы, там собираются устроить 11 ноября", – считает украинская сторона СЦКК .

По официальному заявлению Трехсторонней контактной группы, эти "выборы" не соответствуют ни букве, ни духу Минских договоренностей.