Ответственного за мораль в ВСУ поймали на взятке - Матиос

На взятке задержали начальника управления морально-психологического обеспечения подготовки и применения войск.

Об этом заявил главный военный прокурор Анатолий Матиос на своей странице в Facebook.

Обновлено: Ранее в новости указывалось, что задержан Олег Грунтковский. В ведомстве сообщили, что это не соответствует действительности. Редакция приносит извинения за досадную ошибку.

"7 ноября 2018 военные прокуроры Киевского гарнизона совместно с сотрудниками "К "СБУ в Киеве задержали за получение "взятки" полковника Г", - написал он.

По словам Матиос задержан занимает должность начальника управления морально-психологического обеспечения подготовки и применения войск (сил) - заместитель начальника Главного управления морально-психологического обеспечения Вооруженных Сил Украины, которое подчинено непосредственно Генеральному штабу Вооруженных Сил Украины.

"Указанный "пастырь" наших военных требовал и получил 1000 долларов США за влияние на принятие решения соответствующими военными должностными лицами по перемещению военнослужащего из одной воинской части в другую", - написал Матиос.