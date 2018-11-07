Ответственного за мораль в ВСУ поймали на взятке - Матиос

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Среда, 7 ноября 2018, 14:48

На взятке задержали начальника управления морально-психологического обеспечения подготовки и применения войск Олега Грунтковского.

Об этом заявил главный военный прокурор Анатолий Матиос на своей странице в Facebook.

"7 ноября 2018 военные прокуроры Киевского гарнизона совместно с сотрудниками "К "СБУ в Киеве задержали за получение "взятки" полковника Г", - написал он.

По словам Матиос задержан занимает должность начальника управления морально-психологического обеспечения подготовки и применения войск (сил) - заместитель начальника Главного управления морально-психологического обеспечения Вооруженных Сил Украины, которое подчинено непосредственно Генеральному штабу Вооруженных Сил Украины.

"Указанный "пастырь" наших военных требовал и получил 1000 долларов США за влияние на принятие решения соответствующими военными должностными лицами по перемещению военнослужащего из одной воинской части в другую", - написал Матиос.

Он также добавил ссылку на новость, в которой Грунтковский опровергал заявление Матиос о большом количестве суицидов в армии.

"Никто не забыт и ничто не забыто", - добавил Матиос.

Украинская правда
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