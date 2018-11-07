Суд объявил приговор четырем зачинщикам под Харьковской ОГА

Киевский районный суд Харькова приговорил четырех участников беспорядков и захвата здания облгосадминистрации Харькова в апреле 2014 года.

Соответствующий приговор опубликовали на сайте единого госреестра судебных решений 6 ноября.

Судья Наталья Бородина вынесла решение 1 октября.

Всех четырех обвиняемых приговорили к 5 годам лишения свободы, но с испытательным сроком в 2 года, то есть пока осуждение не будут отбывать наказание в местах лишения свободы.

По решению суда, они обязаны периодически являться для регистрации в уполномоченный орган по вопросам пробации, сообщать об изменении места жительства, работы или учебы.

"Суд считает, что стороной обвинения не доказано и не подтверждено надлежащими доказательствами вина обвиняемых в том, что они были активными участниками в массовых беспорядках, сопровождавшихся насилием над личностью, погромами, поджогами, уничтожением имущества, сопротивлением представителям власти с применением оружия и других предметов, которые использовались, как оружие, суд считает недоказанной вину обвиняемых в инкриминированных им действиях", - говорится в тексте дела.

В суде признали необоснованными слова обвиняемых о том, что они не участвовали в массовых беспорядках, а в здание ХОГА попали свободно, или были задержаны у нее по неизвестным причинам и находились там из любопытства.

Задержанные на суде своей вины не признавали.

Отмечается, что допрошенные в суде потерпевшие и свидетели не указывали именно на обвиняемых.

В то же время суд оставил без рассмотрения гражданские иски о взыскании имущественного ущерба Харьковской облгосадминистрации (186 тыс. 369 грн), Харьковского облсовета (11 тыс. 786,5 грн), Академии внутренних войск (21 тыс 134 грн) и коммунального производственно-эксплуатационного предприятия "Госпром" (3 млн 496 тыс 602 грн).

Приговор могут обжаловать в течение 30 дней со дня его провозглашения, а вступит он в силу по истечении срока на подачу апелляции.

Задержанным инкриминировали совершение преступления по ч.1 ст. 294 УК Украины, то есть активное участие в массовых беспорядках, которое сопровождалось захватом здания.

Это не первый случай, когда обвиняемые в захвате Харьковской обладминистрации в апреле 2014 года получают условный срок.

18 июня суд также присудил условный срок одному из обвиняемых в организации захвата здания Спартаку Головачеву и еще двум обвиняемым - в активном участии в массовых столкновениях.

Все трое были приговорены к 5-ти годам лишения свободы с испытательным сроком 3 года.



Как сообщалось, вечером 6 апреля 2014 года группа пророссийских активистов захватила здание Харьковской обладминистрации. Утром 8 апреля в результате антитеррористической операции были задержаны 65 человек. Позднее был задержан еще один человек.