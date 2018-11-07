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В прокуратуре оправдывают сына Грицака: не мог влиять на приказы

Среда, 7 ноября 2018, 14:22

Прокурора Олега Грицака, который является сыном действующего главы СБУ, во время Революции достоинства заставили поддерживать в суде обвинение против активистов.

Об этом говорится в ответе пресс-службы прокуратуры Полтавской области на запрос BIHUS.Info.

Олег Грицак сейчас работает заместителем начальника этой прокуратуры.

"На то время (январь 2014 года – ред.) Грицак О.В. занимал должность рядового прокурора прокуратуры, что является самым низовым звеном прокурорских работников, и не мог никак влиять на решение руководства", – говорится в ответе.

"Группу прокуроров обязали в соответствии с отраслевыми приказами явиться в суд и зачитать позицию старшего процессуального руководителя", – говорится в нем.

В тех судебных заседаниях в Оболонском райсуде Киева Олег Грицак просил суд взять под стражу студентов Вадима Ковалева и Даниила Окулова, а также активиста Сергея Симонова. И судьи решили применить к майдановцам домашний арест.

Пресс-служба прокуратуры Полтавской области отметила, что Олег Грицак не подавал апелляции на такие решения суда, "несмотря на желание руководства избрать меру пресечения в виде содержания под стражей".

В ответе на запрос также написано: "Грицаком О.В. в дальнейшем поддержано в судебном заседании ходатайство Окулова Д.Д. и Ковалева В.В. об изменении условий выполнения пресечения в виде домашнего ареста – с круглосуточного на ночной".

Впрочем тексты судебных решений, которыми располагает редакция BIHUS.Info, это не подтверждают: подобные позиции прокурора Олега Грицака там не зафиксированы.

Полтавская прокуратура же настаивает: "Грицак О.В. лично следственные действия в указанных уголовных производствах не выполнял, указаний следователям по расследованию уголовных производств не давал, никаких документов последним подписано не было".

Редакция получила ответ 2 ноября, то есть через 4 недели после того, как журналисты BIHUS.Info прислали запрос в рамках расследования "Антимайдан Грицака-младшего".

Тогда в разговоре с журналистами прокурор Олег Грицак отказался от комментариев на камеру, но пообещал, что на все вопросы ответ даст пресс-служба.

Журналисты получили копии трех неопубликованных в судебном реестре решений Оболонского райсуда от января 2014 года, из которых следует, что Олег Грицак как прокурор просил держать под стражей упомянутых активистов Революции достоинства.

Авторы расследования обнаружили, что несмотря на это его не люстрировали, теперь Грицак-младший работает в Полтавской области.

Министерство юстиции пояснило, что Олег Грицак во время Революции достоинства фигурировал как прокурор по делам, за которые не предусмотрена люстрация.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ГрицакМайданпрокуратуралюстрация
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