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Дело Гандзюк: полицию в Херсоне задымили и зарисовали трафаретами

Среда, 7 ноября 2018, 15:00

В Херсоне под Главным управлением полиции в области около 50 человек устроили акцию с требованием привлечь к ответственности заказчиков нападения на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк, которая умерла 4 ноября в больнице Киева.

Об этом сообщает 7 ноября "Громадське".

Участники акции скандировали лозунги "Кто заказал Катю Гандзюк?", "Убийцу – на нары!".

 
ФОТО С FACEBOOK СЕРГЕЯ СТЕРНЕНКо
 

Среди митингующих, в том числе, были представители праворадикальной группировки С14. Они зажгли файеры и разрисовали стены и вход в управление полиции.

К учасникам акции впоследствии вышел начальник следственного управления полиции Херсонщины Николай Вербицкий.

Протестующие устроили с ним и представителями полиции "дискуссию на повышенных тонах".

Лидер националистической организации С14 Евгений Карась на своей странице в Facebook пишет, что своей акцией националисты "предупредили полицию Херсона, что местных силовиков охватила тотальная бесовщина".

В С14 возмущаются, что в деле Гандзюк "никто не наказан за то, что сначала несколько недель удерживали невиновного Новикова, а также, что Игорь Павловский, которого организаторы сообщества "Кто заказал Катю Гандзюк?" назвали посредником между исполнителями преступления и заказчиком, не задержан.

Карась также отмечает, что активисты С14 также посетили управление СБУ.

"Там тоже напомнили трафаретами о черт знает каком состоянии силовых структур региона, если происходят такие преступления", – говорит Карась.

В среду в Херсоне состоялось прощание с херсонской активисткой Екатериной Гандзюк, которая умерла 4 ноября.

 
богдан кутепов

Как сообщалось, Генеральная прокуратура решением от 5 ноября поручила дальнейшее расследование дела об умышленном убийстве херсонской общественной активистки Екатерины Гандзюк Главному следственному управлению СБУ.

Уголовное производство, которое касалось компетенции Национальной полиции передали следователю СБУ.

Зампредседателя Нацполиции Константин Бушуев в комментарии журналистам высказал мнение, что у следствия достаточно материалов для раскрытия убийства советника мэра Херсона активистки Екатерины Гандзюк.

Екатерину Гандзюк облили концентрированной серной кислотой 31 июля. В результате нападения она получила ожоги 40% кожи и сильное повреждение глаз. 

Гандзюк перенесла более десяти операций по удалению омертвевших тканей и пересадке кожи, но умерла 4 ноября.

Темы: нападение на ГандзюкполицияХерсоннационалисты
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