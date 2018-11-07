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Уголовное преследование Рамазанова прекратили: не нашли доказательств

Среда, 7 ноября 2018, 17:07

Следствие прекратило уголовное преследование Исмаила Рамазанова, которого в аннексированном Крыму подозревали в хранении патронов, поскольку не смогло найти доказательств.

Об этом в Facebook сообщил корреспондент "Радио Свобода" Антон Наумлюк.  

"Следствие прекратило уголовное преследование Рамазанова по части 1 статьи 222 (незаконное хранение боеприпасов)", - написал он.

Наумлюк также процитировал часть постановления:

"В ходе предварительного следствия объективных данных о принадлежности Рамазанов ...24 патронов, изъятых 23.01.2018 в входе обыска ... не получено".

"24 патрона были подкинуты Рамазанову во время обыска, о чем он заявлял с самого начала. Против него остается уголовное дело о распространении ненависти и вражды через интернет-рацию Zello", - подытожил журналист.

Напомним, 23 января российские силовики обыскали дом крымского татарина Исмаила Рамазанова, которого обвинили в пропаганде экстремизма.

Позже подконтрольный Кремлю Симферопольский райсуд арестовал задержанного.

19 июня Рамазанову предъявили уточненное обвинение по ч. 1 ст. 282 (возбуждение вражды и ненависти и унижение группы лиц по национальному признаку) и ч. 1 ст. 222 (хранение патронов) Уголовного кодекса РФ. Рамазанов свою вину не признавал.

12 июля суд в оккупированном Крыму отклонил ходатайство следствия на продление срока пребывания в СИЗО Исмаилу Рамазанову.

14 июля Рамазанова выпустили из СИЗО Симферополя.

Украинская правда 
Темы: Крымкрымские татары
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