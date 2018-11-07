ООС: Боевики совершили 7 обстрелов, один военный ранен

В течение суток российские оккупационные войска 7 раз нарушили режим прекращения огня, в результате боевых действий один военнослужащий был ранен.

Об этом говорится в вечерней сводке Операции объединенных сил.

Украинские военные указывают, что из семи обстрелов один обстрел враг совершил с применением вооружения, запрещенного минскими соглашениями.

"Противник, в основном, вел прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. А вблизи Павлополя оккупанты применили минометы калибра 82 миллиметра, вооружение БМП и зенитную установку ЗУ-23-2", - говорится в сводке.

Кроме того, российско-оккупационные войска осуществляли обстрелы позиций Объединенных сил в районах населенных пунктов Вильный, Зайцево, Пески, Красногоровка и Гнутово.

"В результате боевых действий один военнослужащий Объединенных сил получил ранение. Ситуация в районе проведения операции остается под контролем Объединенных сил", - добавили в пресс-центре ООС.