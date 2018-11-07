Украина выразила протест России из-за продолжения ареста политзаключенного Гриба

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Среда, 7 ноября 2018, 20:22

Министерство иностранных дел Украины выразило протест в связи с решением российского суда продлить содержание под стражей украинского политзаключенного Павла Гриба.

Об этом пресс-секретарь украинского МИД Марьяна Беца на писала в Twitter.

"Фарс по делу Павла Гриба продолжается. Сегодня ему незаконно продлили арест в РФ до апреля 2019 года. Выражаем протест РФ и требуем освобождения", - заявила она.

Суд в РФ продлил на 6 месяцев арест похищенного в Беларуси гражданина Украины Павла Гриба, который в России обвиняют в терроризме.

Гриб исчез 24 августа 2017 года в Беларуси. По его словам, на автостанции Гомеля его похитили неизвестные люди в штатском и передали другим неизвестным людям в каком-то лесу. Более суток его держали в помещении без окон, после чего отвезли в Смоленской области, где "законно" оформили арест.

Гриб страдает от портальной гипертензии и требует ежедневного приема специальных лекарств, ЕСПЧ несколько раз просил Россию предоставить информацию о его состоянии здоровья. В РФ отвечали, что у украинца Гриба нет проблем со здоровьем.

Украинская правда
Темы: политзаключенные МИД Росcия
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