Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Украина выразила протест России из-за продолжения ареста политзаключенного Гриба

Среда, 7 ноября 2018, 19:22
Украина выразила протест России из-за продолжения ареста политзаключенного Гриба

Министерство иностранных дел Украины выразило протест в связи с решением российского суда продлить содержание под стражей украинского политзаключенного Павла Гриба.

Об этом пресс-секретарь украинского МИД Марьяна Беца на писала в Twitter.

"Фарс по делу Павла Гриба продолжается. Сегодня ему незаконно продлили арест в РФ до апреля 2019 года. Выражаем протест РФ и требуем освобождения", - заявила она.

Суд в РФ продлил на 6 месяцев арест похищенного в Беларуси гражданина Украины Павла Гриба, который в России обвиняют в терроризме.

Гриб исчез 24 августа 2017 года в Беларуси. По его словам, на автостанции Гомеля его похитили неизвестные люди в штатском и передали другим неизвестным людям в каком-то лесу. Более суток его держали в помещении без окон, после чего отвезли в Смоленской области, где "законно" оформили арест.

Гриб страдает от портальной гипертензии и требует ежедневного приема специальных лекарств, ЕСПЧ несколько раз просил Россию предоставить информацию о его состоянии здоровья. В РФ отвечали, что у украинца Гриба нет проблем со здоровьем.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: политзаключенныеМИДРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

"Батькивщина" заблокировала подписание легализации медицинского каннабиса

Силы обороны уничтожили три российских истребителя Су-34 – Олещук

инфографикаДекларации чиновников будут проверять с помощью искусственного интеллекта – НАПК

фото Новый глава МИД Польши прибыл в Киев

фото Родственник замглавы Львовской ОВА скупает землю, несмотря на отсутствие доходов − СМИ

"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  

Все новости...
политзаключенные
Освобожденный политзаключенный Захтей пожаловался на отсутствие помощи от власти
Политзаключенный Захтей выехал из России: был в неволе более 6 лет
Политзаключенных из Симферополя переводят в секретное СИЗО в Чонгаре на границе с Крымом
Последние новости
14:45
Ощадбанк продлил действие всех карточек до конца марта 2024
14:41
"Батькивщина" заблокировала подписание легализации медицинского каннабиса
14:40
Dragon Capital опроверг информацию СМИ о якобы ведении бизнеса в Крыму
14:40
Большинство пациентов – мертвые. История о мошенничестве врача Паоло Маккиарини и его опасных операциях
14:35
ЕС отправляет Украине еще 500 электрогенераторов
14:27
фотоПолиция установила личности вояк Росгвардии, которые пытали людей в районе Бучи
14:21
Российские хакеры рассылают письма с вредоносным софтом, пользуясь сбоем "Киевстара"
14:11
фотоВ киевском зоопарке показали четыре сервала, спасенных из Донбасса
14:00
Коломойскому уменьшили залог на 300 миллионов
13:57
"Под темными облаками войны": фотография из Украины получила премию года ЮНИСЕФ 2023
Все новости...
Реклама: