В Херсоне попрощались с Екатериной Гандзюк

В Херсоне попрощались с активисткой, советницей городского головы Екатериной Гандзюк.

Об этом сообщает "5 Канал".

Проводить в последний путь общественную активистку и чиновника пришли несколько сотен человек - родственники, коллеги, друзья, волонтеры и просто знакомые. Из-за большого количества людей церемонию прощания продлили на час.

В это время под стенами управления полиции состоялась акция протеста с требованиями найти заказчиков ее убийства.

Председателя Херсонской обладминистрации - Андрея Гордеева - активисты на церемонию не пустили. После словесной перепалки чиновник уехал.

На здании Херсонского горсовета приспустили флаги, а над входом активисты повесили плакат с уже традиционным вопросом - "Простите, так а "Кто заказал Гандзюк?"

Днем ​​4 ноября стало известно о смерти активистки, советника мэра Херсона Екатерины Гандзюк.

Екатерину Гандзюк облили концентрированной серной кислотой 31 июля, в результате нападения женщина получила ожоги 40% кожи и сильное повреждение глаз.

Организаторы сообщества "Кто заказал Катю Гандзюк?" назвали причину смерти Гандзюк и указали на след депутата от Блока Петра Порошенко Николая Паламарчука. Сам Паламарчук опроверг свою причастность к преступлению.

Читайте также: Безнаказанность убивает. Кем была и за что боролась Катя Гандзюк