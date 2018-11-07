"Шахтер" пропустил шесть голов в 4 туре Лиги Чемпионов в Манчестере

Донецкий "Шахтер" потерпел разгромное поражение в матче 4 туре Лиги Чемпионов.

В среду, 7 ноября, английский "Манчестер Сити" разгромил донецкую команду со счетом 6:0.

Как и в первом матче между этими командами, прошедшем две недели назад в Харькове, шансов на положительный результат у "горняков" в этой игре почти не было. Английская команда была мобильнее и на голову выше "Шахтера".

На 13-й минуте "Манчестер Сити" открыл счет. Рияд Марез в штрафной легко накрутил Ярослава Ракицкого и прострелил на Давида Сильва, который легко расстрелял ворота украинской команды - 1:0.



На 24-й минуте подопечные Пепа Гвардиолы забивают второй гол. Стерлинг вошел в штрафную "Шахтера" и в борьбе с Николаем Матвиенко нырнул на газон. Главный арбитр игры венгр Виктор Кашшаи сразу указал на 11-ть метров.



Как показал видеоповтор, арбитр встречи ошибся, и Стерлинг заехал бутсой в газон и улетел на газон сам, а Матвиенко его даже не коснулся. Тем не менее Габриэль Жезус реализовал пенальти - 2:0.

В первом тайме у "Сити" был еще один голевой момент, когда Жезус вышел один на один с Андреем Пятовым, но Сергей Кривцов в падении принял удар на себя. У "Шахтера" в атаке не было, что и отметить. Впоминается только удар Сергея Болбата выше ворот, и Жуниора Мораеса - прямо в руки вратарю.

На старте второго тайма счет становится уже 3:0. Стерлинг ударом с линии штрафного пробил в угол ворот Пятова, а голевой пас на счету украинца Александра Зинченко, который вышел в стартовом составе "Манчестер Сити".

На 71-й минуте Тарас Степаненко в штрафной сносит Давида Сильву, и на этот раз судья не ошибся с назначением 11-метрового. Свой второй пенальти реализовал Жезус - 4:0.

На 78-й минуте у "Шахтера" был второй удар в створ ворот в этой игре. Со штрафного классно пробил Ракицкий и Эдерсон Мораес потянул этот мяч. А через несколько минут "Манчестер Сити" забил свой пятый гол в ворота чемпионов Украины. Марез ударом с угла вратарского снова пробил Пятова - 5:0. Уже в добавленное время Жезус вышел один на один с Пятовым и перебросил вратаря "Шахтера" - 6:0.

В другом матче группы F французский "Лион" сыграл вничью 2:2 с немецким "Хоффенхаймом". После четырех матчей у "Манчестер Сити" 9 очков, "Лион" набрал 6 пунктов. У "Хоффенхайма" три очка и у "Шахтера" - два.

В группе Е мюнхенская "Бавария" со счетом 2:0 переиграла греческий АЕК. За афинскую команду весь матч отыграл украинский защитник Дмитрий Чигринский. В другом матче этой группы "Бенфика" не удержала победу над "Аяксом". Поединок завершился со счетом 1:1.

В группе G итальянская "Рома" со счетом 2:1 в Москве победила местный ЦСКА. Мадридский "Реал" разнес на выезде чешскую "Викторию Пльзень" со счетом 5:0.

В группе H испанская "Валенсия" не имела проблем в матче с швейцарьским "Янг Бойз", выиграв со счетом 3:1. Английский "Манчестер Юнайтед" одержал волевую в победу в Турине над лидером группы - "Ювентусом". Итальянцы первыми открыли счет, когда на 65-й минуте отличился Криштиану Роналду. На 86-й минуте Хуан Мата сравнивает счет, а через несколько минут Алекс Сандро забивает в свои ворота - 2:1, и это победа "МЮ".