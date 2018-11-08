Трамп обвинил CNN в публикации фейков и назвал за это "врагами народа"

Президент США Дональд Трамп вступил в конфронтацию с журналистом CNN и назвал его "грубым и ужасным человеком".

Такой инцидент произошел в ходе пресс-конференции по итогам промежуточных выборов в Конгресс США.

Репортер обратился к президенту с вопросом о том, почему тот назвал караван мигрантов, направлявшийся к границам с США, "вторжением", а также сделал эту проблему одной из центральных тем в ходе своих политических ралли в преддверии 6 ноября.

В ответ Трамп заявил, что он не демонизирует мигрантов, но хочет, чтобы они попадали в США законным путем. Он отметил, что они могут прибывать законно.

"Нам нужны люди", - сказал Трамп.

Журналист напомнил, что рекламные ролики республиканцев демонстрировали, как мигранты перелазили через ограждения на границе. На это Трамп ответил, что это документальные кадры, а не постановка.

Журналист возразил, заявив, что это не вторжение.

"Честно говоря, дайте мне управлять страной. Вы заведуете CNN, и если бы делали это хорошо, рейтинги были бы лучше", - заявил Трамп.

Когда журналист попытался продолжить, Трамп, повысив голос, сказал "Хватит! С меня хватит ваших вопросов", но репортер продолжил задавать вопрос по поводу расследования вмешательства РФ в выборы в 2016 году.

"Вы грубый и ужасным человек", - сказал Трамп и передал возможность задавать вопросы другим журналистам, но репортер CNN продолжил задавать вопросы даже без микрофона.

"Сядьте. Когда вы передаете фейковые новости, а CNN часто так делает, вы действуете как враги народа", - заявил он.

Указанный инцидент на видео начинается с 27-й минуты.