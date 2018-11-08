Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Трамп обвинил CNN в публикации фейков и назвал за это "врагами народа"

Четверг, 8 ноября 2018, 02:06

Президент США Дональд Трамп вступил в конфронтацию с журналистом CNN и назвал его "грубым и ужасным человеком".

Такой инцидент произошел в ходе пресс-конференции по итогам промежуточных выборов в Конгресс США.

Репортер обратился к президенту с вопросом о том, почему тот назвал караван мигрантов, направлявшийся к границам с США, "вторжением", а также сделал эту проблему одной из центральных тем в ходе своих политических ралли в преддверии 6 ноября.

В ответ Трамп заявил, что он не демонизирует мигрантов, но хочет, чтобы они попадали в США законным путем. Он отметил, что они могут прибывать законно.

"Нам нужны люди", - сказал Трамп.

Журналист напомнил, что рекламные ролики республиканцев демонстрировали, как мигранты перелазили через ограждения на границе. На  это Трамп ответил, что это документальные кадры, а не постановка.

Журналист возразил, заявив, что это не вторжение.

"Честно говоря, дайте мне управлять страной. Вы заведуете CNN, и если бы делали это хорошо, рейтинги были бы лучше", - заявил Трамп.

Когда журналист попытался продолжить, Трамп, повысив голос, сказал "Хватит! С меня хватит ваших вопросов", но репортер продолжил задавать вопрос по поводу расследования вмешательства РФ в выборы в 2016 году.

"Вы грубый и ужасным человек", - сказал Трамп и передал возможность задавать вопросы другим журналистам, но репортер CNN продолжил задавать вопросы даже без микрофона.

"Сядьте. Когда вы передаете фейковые новости, а CNN часто так делает, вы действуете как враги народа", - заявил он.

Указанный инцидент на видео начинается с 27-й минуты.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ТрампСМИСШАмиграция
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

"Батькивщина" заблокировала подписание легализации медицинского каннабиса

Силы обороны уничтожили три российских истребителя Су-34 – Олещук

инфографикаДекларации чиновников будут проверять с помощью искусственного интеллекта – НАПК

фото Новый глава МИД Польши прибыл в Киев

фото Родственник замглавы Львовской ОВА скупает землю, несмотря на отсутствие доходов − СМИ

"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  

Все новости...
Трамп
Украине, возможно, придется отдать часть территории, чтобы остановить войну – Трамп
Трамп рассказал, как его разговор с Путиным якобы отсрочил вторжение РФ в Украину
Трамп не признал вины по делу о секретных документах, суд не ограничил его в передвижении
Последние новости
14:45
Ощадбанк продлил действие всех карточек до конца марта 2024
14:41
"Батькивщина" заблокировала подписание легализации медицинского каннабиса
14:40
Dragon Capital опроверг информацию СМИ о якобы ведении бизнеса в Крыму
14:40
Большинство пациентов – мертвые. История о мошенничестве врача Паоло Маккиарини и его опасных операциях
14:35
ЕС отправляет Украине еще 500 электрогенераторов
14:27
фотоПолиция установила личности вояк Росгвардии, которые пытали людей в районе Бучи
14:21
Российские хакеры рассылают письма с вредоносным софтом, пользуясь сбоем "Киевстара"
14:11
фотоВ киевском зоопарке показали четыре сервала, спасенных из Донбасса
14:00
Коломойскому уменьшили залог на 300 миллионов
13:57
"Под темными облаками войны": фотография из Украины получила премию года ЮНИСЕФ 2023
Все новости...
Реклама: