Барна просит лишить аккредитации журналиста, которого он обматерил

Народный депутат от БПП Олег Барна хочет лишения аккредитации при Верховной Раде Украины журналиста программы "Гроші" канала "1+1" Игоря Колтунова, которого он обматерил в кулуарах парламента 2 октября.

Об этом говорится в обращении нардепа к председателю Комитета Верховной Рады Украины по вопросам свободы слова и информационной политики Виктории Сюмар, сообщает "Детектора медиа".

В частности Барна просит председателя комитета рекомендовать пресс-службе аппарата ВР прекратить аккредитацию при парламенте журналиста Игоря Колтунова "для предотвращения в будущем посещения Верховной Рады Украины данным журналистом".

Нардеп считает, что журналист непрофессионально выполняет свои обязанности.

"Считаю недопустимым аккредитацию при Верховной Раде подобных журналистов, целью которых является не профессиональное исполнение своих обязанностей, необъективное освещение работы Верховной Рады Украины как высшего законодательного органа государства, а только дискредитация грязным методами народных депутатов и украинского парламента в целом", - говорится в обращении Барны.

Первый заместитель председателя Комитета свободы слова Ольга Червакова в комментарии "Детектор медиа" сообщила, что она так же получила обращение Барны о лишении журналиста "1+1" аккредитации. По ее словам, Комитет рассмотрит обращение в ближайшее время.

"Я вижу лично в этом конфликт интересов, потому что не может депутат обращаться за наказанием журналиста, которого он обматерил. Но Комитет рассматривает все обращения, которые поступают, поэтому мы это рассмотрим на одном из ближайших заседаний. Сегодня, к сожалению, не успели, потому что это обращение ко мне поступило в понедельник, а в пятницу уже была подписана повестка дня Комитета", - сказала она.

Червакова добавила, что в законодательстве не прописаны механизмы лишения журналиста аккредитации.

В своем обращении Барна также отмечает, что четыре раза обращался к генеральному директору телеканала "1+1" Александра Ткаченко с просьбой предоставить ему прямой эфир "для законного права защитить свою честь, достоинство и деловую репутацию путем опровержения неправдивой информации относительно меня".

По словам Барны, он не получил никакого ответа.

Напомним, 2 октября Барна обматерил журналиста Колтунова после вопроса, почему он трижды кнопкодавил во время голосования в парламенте.

Позже Олег Барна прокомментировал инцидент, отметив, что ответил Колтунову за "ложь и воровство в лице его шефа Коломойского (Игорь Коломойский является владельцем телеканала 1+1 – УП)".

Барна признал, что его "исповедь" была "немного непедагогичная".