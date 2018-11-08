Зеркаль: в Нидерландах начинают осознавать манипуляцию России по MH17

Россия вынуждена жертвовать своим имиджем на международной арене из-за ситуации с падением самолета рейса MH17.

Такое мнение высказала заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль, выступая на международной конференции "Уроки гибридного десятилетия: что нужно знать для успешного движения вперед", пишет Радио Свобода.

Зеркаль заявила, что Россия пытается манипулировать правдой и сознанием относительно трагедии с "Боингом".

"Возвращаясь к действиям России, надо посмотреть, как Россия манипулирует, и как вот в принципе неожиданно для России общество начинает осознавать эту манипуляцию", - сказала она, приведя в пример тот факт, что РФ наложила вето на решение о создании трибунала.

"То, что сейчас происходит в Нидерландах - ответ общества на постоянную "смену сценариев", на вброс информации о том, что это все Украина виновата, и о том, что следствие якобы не принимает необходимые меры для расследования, (это - ред. ) вызывает совсем другую реакцию", - сообщила Зеркаль.

Напомним, 4 октября стало известно, что четверо сотрудников ГРУ РФ пытались похитить в малазийской власти данные международного следствия по делу катастрофы малайзийского "Боинга" на востоке Украины, за что их позже выслали из Нидерландов.