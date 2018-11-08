ООС: 19 обстрелов за сутки, есть раненые

За прошедшие сутки российские оккупанты 19 раз открывали огонь по позициям украинских войск. При этом, враг трижды применял вооружение, запрещенное минского договоренностями.

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

Два раза противник вел прицельный огонь из минометов калибра 82 мм по позициям войск Объединенных сил в районах Павлополь и Луганского, а у последнего - применил и 120-ти мм минометы.

Также захватчики продолжают применения гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Кроме того, вблизи Павлополь, оккупанты стреляли из вооружения БМП-1 и зенитной установки ЗУ-23-2.

Российско-оккупационные войска осуществляли обстрелы подразделений Объединенных сил в районах населенных пунктов Станица Луганская, Свободный, Луганское, Зайцево, Авдеевка, Пески, Маринка, Новомихайловка, Красногоровка, Павлополь, Гнутово и Лебединский.

В ходе боевых действий трое военнослужащих Объединенных сил получили ранения.

По данным разведки, за прошедшие сутки двух оккупантов уничтожено и еще трое ранены.

С начала суток враг совершил один обстрел украинских позиций - вблизи Крымского. Зафиксировано огонь из минометов калибра 82 мм, гранатометов и стрелкового оружия. Потерь среди личного состава Объединенных сил не допущено.