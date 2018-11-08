ООС: 19 обстрелов за сутки, есть раненые

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Четверг, 8 ноября 2018, 08:45

За прошедшие сутки российские оккупанты 19 раз открывали огонь по позициям украинских войск. При этом, враг трижды применял вооружение, запрещенное минского договоренностями.

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

Два раза противник вел прицельный огонь из минометов калибра 82 мм по позициям войск Объединенных сил в районах Павлополь и Луганского, а у последнего - применил и 120-ти мм минометы.

Также захватчики продолжают применения гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Кроме того, вблизи Павлополь, оккупанты стреляли из вооружения БМП-1 и зенитной установки ЗУ-23-2.

Российско-оккупационные войска осуществляли обстрелы подразделений Объединенных сил в районах населенных пунктов Станица Луганская, Свободный, Луганское, Зайцево, Авдеевка, Пески, Маринка, Новомихайловка, Красногоровка, Павлополь, Гнутово и Лебединский.

В ходе боевых действий трое военнослужащих Объединенных сил получили ранения.

По данным разведки, за прошедшие сутки двух оккупантов уничтожено и еще трое ранены.

С начала суток враг совершил один обстрел украинских позиций - вблизи Крымского. Зафиксировано огонь из минометов калибра 82 мм, гранатометов и стрелкового оружия. Потерь среди личного состава Объединенных сил не допущено.

Темы: ООС боевые действия
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