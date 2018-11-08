Дополнительная экспертиза по "делу Зайцевой" нового не дала – прокуратура

Дополнительная экспертиза в деле о резонансном ДТП на Сумской в Харькове, которое унесло жизни 6 человек, подтвердила инкриминированные нарушения.

Об этом заявили в прокуратуре, сообщает "МедиаПорт".

Экспертиза должна была ответить на вопросы: где должен был остановиться Volkswagen Touareg Геннадия Дронова и каким светофором последний должен был руководствоваться.

Киевский райсуд назначил дополнительную комплексную судебную автотехническую экспертизу 24 октября: защитник Дронова Сергей Перепелица внес в ходатайство 25 вопросов – но суд задал экспертам три. Результаты экспертизы передали в суд 1 ноября.

На заседании 7 ноября их планировали озвучить в суде, но защитник Дронова попросил о перерыве – и суд согласился.

Представители потерпевших и обвинение не озвучивают детали экспертизы до оглашения в суде.

Однако пресс-секретарь прокурора Харьковской области Вита Дубовик сообщила: "Прокуратура ознакомилась с документом. Никаких неожиданностей в результатах нет. Эта экспертиза подтвердила инкриминированные нарушения".

7 ноября суд постановил оставить обвиняемых Алёну Зайцеву и Геннадия Дронова под стражей до 5 января, удовлетворив ходатайство прокуроров.

Адвокат Дронова просил изменить ему меру пресечения на круглосуточный домашний арест, а сам Геннадий Дронов заявил, что готов сдать загранпаспорт и водительские права.

С такой же просьбой обратился и защитник водителя Lexus Алёны Зайцевой Евгений Мельниченко. Он передал суду документы о том, что Зайцевой нужна помощь врачей, которых нет в следственном изоляторе.

Следующее заседание по делу о ДТП на Сумской назначали на 13 ноября.