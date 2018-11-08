Глава ФПЦ: Через автокефалию Украина придет к европейской семье
Предстоятель Финляндской православной церкви Архиепископ Лев убежден, что через получение автокефалии Украина придет к европейской семье.
Об этом написал руководитель Министерства иностранных дел Павел Климкин.
"На встрече с нами он сказал: "Во время войны очень ускоряется тяготение к самоидентичности, и этот процесс, в частности, через автокефалию, приведет Украину к европейской семье"", - процитировал слова архиепископа Климкин.
Глава МИД добавил, что сегодня Украина не просит у судьбы подарков, а хочет получить то, что ей принадлежит.
"Сейчас речь не просто о получении украинцами того, что принадлежит нам по праву и земному, и небесному, речь о восстановлении исторической справедливости и духовном единстве нации. Да поможет нам Бог!", - подытожил Климкин.
11 октября синод Вселенского патриархата поддержал предоставление автокефалии Украинской церкви.
Также синод снял анафему с главы УПЦ КП Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православная церкви Макария.
Глава УПЦ Киевского патриархата Филарет заявил, что в ближайшее время состоится объединительный Архиерейский собор для создания единой Украинской поместной церкви.