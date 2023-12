В Зимбабве столкнулись два автобуса – 47 погибших и 70 пострадавших

В Зимбабве в результате лобового столкновения двух автобусов погибли по меньшей мере 47 человек, еще 70 травмированы.

Как сообщает ZimLive, авария произошла в среду вечером недалеко от Русапе, в 170 км к юго-востоку от Хараре.

Автобус компании Bolt Cutter следовал в Мутаре, а автобус Smart Express – в Хараре. Последний пытался обогнать грузовик.

В результате столкновения автобусы очень разбиты.

Полицейские сообщили, что погибли 45 взрослых и двое детей, но не исключили, что число жертв может возрасти.

Причину аварии исследуют.

Президент Зимбабве заявил, что его мысли и молитвы – вместе с жертвами аварии.

My thoughts and prayers are with the victims and their families of the tragedy on the Harare-Mutare Road last night pic.twitter.com/z7YUJ2SWtA