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В Зимбабве столкнулись два автобуса – 47 погибших и 70 пострадавших

Четверг, 8 ноября 2018, 09:35

В Зимбабве в результате лобового столкновения двух автобусов погибли по меньшей мере 47 человек, еще 70 травмированы.

Как сообщает ZimLive, авария произошла в среду вечером недалеко от Русапе, в 170 км к юго-востоку от Хараре.

Столкновения автобусов в Зимбабве
Столкновения автобусов в Зимбабве
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Автобус компании Bolt Cutter следовал в Мутаре, а автобус Smart Express – в Хараре. Последний пытался обогнать грузовик.

В результате столкновения автобусы очень разбиты.

Полицейские сообщили, что погибли 45 взрослых и двое детей, но не исключили, что число жертв может возрасти.

Крупная авария в Зимбабве
Крупная авария в Зимбабве
TWITTER ZIMLIVE

Причину аварии исследуют.

Президент Зимбабве заявил, что его мысли и молитвы – вместе с жертвами аварии.

Эта катастрофа – вторая по количеству жертв в Зимбабве после аварии Nyanga Bus в августе 1991 года, в результате которой погибли 89 человек.

Темы: мирДТП
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