"Евробляхари" продолжают митинг под Радой

У здания парламента 8 ноября владельцы автомобилей с иностранной регистрацией продолжают акцию с требованием упростить и удешевить ввоз автомобилей из-за рубежа.

Об этом сообщает "Укринформ".

Отмечается, что по словам участников митинга, ночь, проведенная на улице Грушевского, прошла спокойно и без провокаций и они в дальнейшем настроены на мирное продолжение акции.

По данным агентства, вдоль дороги припаркованы несколько автомобилей и установлены палатки с символикой "Автоевросила", а на площади Конституции установлена ​​палатка "Автоевросилы" и собрались люди с соответствующими флагами.

Сообщается, что движение автотранспорта по Грушевского несколько затруднено, но пока не заблокировано.

Вместе с тем правоохранители усилили охрану по периметру здания парламента.

Как сообщалось, "Автоевросила" требует пересмотра формулы расчета акциза в законопроектах №8487, №8488 о растаможивании авто, в частности не учитывать возраст автомобиля.

В четверг на пленарном заседании ВР депутаты должны перейти к рассмотрению указанных законопроектов.

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