Полицейские застрелили мужчину, подозреваемого в убийстве учителя на кладбище

На правоохранителей Одесской области с топором набросился мужчина, которого разыскивали за убийство учителя на кладбище.

Об этом 8 ноября сообщил советник начальника главного управления полиции области Руслан Форостяк в Facebook.

"При проверке адреса, где предположительно находился подозреваемый в убийстве, последний оказал сопротивление сотрудникам полиции, бросился на одного из полицейских с топором, и пытался убежать", - сообщил он.

По его словам, участковый Суворовского отделения полиции вынужден был применить табельное оружие.

"В результате полученного огнестрельного ранения преступник погиб на месте", - добавил Форостяк.

ФОТО: FB ФОРОСТЯК

Также советник сообщил, что злоумышленника разыскивали за убийство учителя на кладбище 2 ноября.

Утром 2 ноября 61-летний преподаватель одного из высших учебных заведений города - шел на работу, его путь к остановке общественного транспорта проходил через кладбище.

ФОТО: Полиция

Там мужчина получил ножевые ранения от неизвестного. Раненый, он вернулся домой, где встретил соседа, который вызвал медиков, однако преподаватель умер в карете скорой помощи.

7 ноября по подозрению в нанесении смертельных ножевых ранений 61-летнему Хаджибеевское отделение полиции Одессы начало разыскивать Дмитрия Колдарара.