Пограничники объяснили, почему не впустили архиепископа РПЦ

Государственная пограничная служба Украины не могла впустить в Украину ректора Московской духовной академии архиепископа Верейского Амвросия (Ермакова).

Об этом помощник главы Госпогранслужбы Украины Олег Слободян сообщил агентству "Интерфакс-Украина" в четверг.

Он подтвердил недопуск московского церковника накануне в киевском аэропорту.

"Данное лицо не было пропущено на территорию Украины, поскольку, во-первых, оно не смогло подтвердить цель своей поездки", – объяснил Слободян,

"А также Государственная пограничная служба выполнила поручение одного из украинских правоохранительных органов о том, что данное лицо не может быть допущено на территорию Украины", – добавил он.

7 ноября глава синодального отдела по взаимоотношениям РПЦ с обществом и СМИ Владимир Легойда сообщил, что ректора Московской духовной академии не впустили на территорию Украины.