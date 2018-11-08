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На радио выросла квота песен на украинском языке

Четверг, 8 ноября 2018, 13:03

Вице-премьер-министр Украины Вячеслав Кириленко заявил, что с 8 ноября вступает в силу третий этап внедрения украинских квот на радио.

Об этом он написал в Twitter.

По его словам, не менее 35% песен, в т.ч. в прайм-тайм, будут звучать на украинском языке.

"Два года действия Закона - ни одна радиостанция не закрылась, новых замечательных песен на украинском языке во всех жанрах все больше. А крики же было! ", - написал он.

По данным Нацсовета Украины по вопросам радио и телевидения, также в течение суток объем ведения передач на государственном языке не должен быть меньше 60%.

"Объем украиноязычных песен 35% должно обеспечиваться в течение суток, а также в каждом промежутке времени между 07.00 и 14.00 и между 15.00 и 22.00", - говорится в сообщении.

В Нацсовете добавляют, что те радиостанции, которые транслируют более 60% песен официальных языках Европейского Союза, должны обеспечивать долю песен на государственном языке не менее 25% и эти особенности должны быть прописаны в лицензии компании.

В ведомстве напомнили, что указанные нормы внедрялись постепенно - в три этапа.

"Такие договоренности были достигнуты между законодателями и представителями индустрии после длительного обсуждения. Начиная с 25% песен и 50% ведения передач на украинском языке в 2016 году, ежегодно объем рос на 5 процентных пунктов. Переходный период вступления окончательных требований к объему украиноязычных песен и ведения программ государственным языком на отечественном радио завершился, и теперь украинского языка и в эфире радиостанций станет еще больше", - сказано в заявлении.

Как сообщалось, в 2016 году Верховная Рада проголосовала за законопроект № 3822-Д относительно увеличения украиноязычных квот на радио.

Сообщалось, что в течение первого года с момента вступления в силу доля песен на государственном языке составит 25%, начиная со второго года - 30%. С третьего года доля составит 35%.

Украинская правда

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Темы: Кириленкоязык
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