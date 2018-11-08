На радио увеличили квоты на украинский язык

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Четверг, 8 ноября 2018, 11:19

Вице-премьер-министр Украины Вячеслав Кириленко заявил, что с 8 ноября вступает в силу третий этап внедрения украинских квот на радио.

Об этом он написал в Twitter.

По его словам, не менее 35% песен, в т.ч. в прайм-тайм, будут звучать на украинском языке.

"Два года действия Закона - ни одна радиостанция не закрылась, новых замечательных песен на украинском языке во всех жанрах все больше. А крики же было! ", - написал он.

Как сообщалось, в 2016 году Верховная Рада проголосовала за законопроект № 3822-Д относительно увеличения украиноязычных квот на радио.

Сообщалось, что в течение первого года с момента вступления в силу доля песен на государственном языке составит 25%, начиная со второго года - 30%. С третьего года доля составит 35%.

Украинская правда
Темы: Кириленко язык
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